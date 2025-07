Após bolada contra o Bahia, Diego Guerra está fora do jogo do Retrô contra o Náutico

Diego foi substituído na partida contra o Bahia, devido a uma bolada na cabeça que acabou resultando no gol do Retrô

Diego Guerra, jovem jogador do Retrô (Rafael Vieira/FPF)

O Retrô tem um desfalque confirmado para a partida contra o Náutico, neste domingo (04). O meia Diego Guerra, que marcou um dos gols contra o Bahia, após sofrer uma bolada, teve que ser substituído devido ao protocolo de concussão. Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o diretor de futebol da Fênix de Camaragibe, Gustavo Jordão, confirmou que o meia não irá atuar na partida contra o Timbu, nos Aflitos.

Na última quarta-feira (30), na partida entre Retrô e Bahia, Diego Guerra marcou um gol em um lance estranho. O Tricolor Baiano estava vencendo por 2 a 0, quando o Retrô foi pressionar a saída de bola, que levou o goleiro Ronaldo a tentar um lançamento, porém o chute acabou acertando a cabeça de Diego e entrando direto para o gol. O jogador de apenas 18 anos não conseguiu sequer comemorar o tento, pois foi logo ao chão com o impacto na cabeça. Com isso, os médicos do Retrô foram acionados e retiraram o jogador de campo, devido ao protocolo de concussão.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão atualizou sobre a situação do atleta e confirmou que Diego será desfalque no duelo Pernambucano.



“Está tudo bem… Passou por exames ontem, tudo tranquilo”, disse Gustavo.

“Foi acionado o protocolo de concussão. Ele fica de fora da próxima partida”, confirmou o diretor de futebol.

Na temporada, Diego realizou 16 partidas com a camisa azulina. Ao total foram oito jogos pelo estadual, três na Copa do Brasil, um na classificatória para Copa do Nordeste e quatro na Série C. O gol da partida contra o Bahia foi o primeiro do meia na temporada.