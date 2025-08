Central atinge 10 jogos de invencibilidade na Série D

A equipe do Central venceu a primeira partida da 2ª fase da Série D, contra o Central, por 1 a 0 e agora vai em busca da classificação para as oitavas de final

Comemoração Central (Rafael Vieira)

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Lagarto, a equipe do Central conseguiu abrir vantagem na segunda fase da Série D, agora, vai a Sergipe em busca da classificação para as oitavas de final. O triunfo sobre o time sergipano fez com que a Patativa alcançasse a incrível marca de 10 partidas sem perder na quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

A última derrota do Central ocorreu há dois meses e meio, quando a equipe recebeu o Santa Cruz no Lacerdão, saindo derrotado por 2 a 1. Desde então, o clube jogou 10 partidas, venceu seis e empatou quatro delas. Além de ter marcado 10 gols e sofrido apenas dois.

SEQUÊNCIA DO CENTRAL

-Central 1 x 0 Lagarto (2ª fase - Série D)

-Ferroviário 0 x 0 Central (Fase de grupos - Série D)

-Central 1 x 1 Sousa-PB (Fase de grupos - Série D)

-América-RN 0 x 0 Central (Fase de grupos - Série D)

-Central 1 x 0 Santa Cruz-RN (Fase de grupos - Série D)

-Santa Cruz 0 x 1 Central (Fase de grupos - Série D)

-Horizonte 1 x 1 Central (Fase de grupos - Série D)

-Central 1 x 0 Treze (Fase de grupos - Série D)

-Treze 0 x 3 Central (Fase de grupos - Série D)

-Central 1 x 0 Horizonte (Fase de grupos - Série D)

CAMPANHA DO CENTRAL

A equipe comandada por Leandro Sena terminou a primeira fase na 3ª colocação do Grupo A3, com 26 pontos somados, atrás de América-RN e Santa Cruz, devido aos critérios de desempate. Além disso, dentro do Grupo A3, a Patativa finalizou com a 5ª melhor campanha dentro de casa, onde foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, e a melhor campanha fora de casa, com três vitórias e quatro empates.

O Central terminou a primeira fase da competição com a 14ª melhor campanha geral da quarta divisão, com sete vitórias, cinco empates, duas derrotas e +8 de saldo de gols. Além de tudo, o time alvinegro terminou a primeira fase como o único clube que não perdeu jogando fora de seus domínios.

PRÓXIMO JOGO

A Patativa volta a campo no próximo domingo (10), para enfrentar o Lagarto pelo jogo de volta da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a vantagem criada em casa, o Central precisa apenas do empate para se classificar para as oitavas de final. O torcedor alvinegro confia no desempenho da equipe fora de casa para garantir a vaga na próxima fase, onde, jogando como visitante, não perdeu na fase de grupos e sofreu apenas um gol.