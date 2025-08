Sport empata com o Bahia na Ilha do Retiro e segue estagnado na lanterna do Brasileirão

Sport empatou por 0 a 0 com o Bahia (Rafael Vieira/DP)

O Sport segue estagnado no Campeonato Brasileiro. O Leão empatou por 0 a 0 com o Bahia neste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da competição. Mesmo evoluindo em competitividade, a terceira igualdade seguida deixou o Leão apenas com seis pontos, na lanterna e longe de deixar a zona de rebaixamento.

Reflexo de um jejum de vitórias que chegou aos 19 jogos. Já são mais de quatro meses sem sentir o sabor de comemorar os três pontos. A última vez foi no dia 22 de março, contra o Retrô, na primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. Já o Bahia alcançou os 29 pontos, em quarto lugar.

O Sport volta a campo no próximo domingo (10), contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

Sem Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Daniel Paulista optou pelo argentino Rodrigo Atencio, que enfim ganhou uma chance como titular. No ataque, o trio Matheusinho, Derik e Barletta foi repetido. No Bahia, Rogério Ceni escolheu Iago como substituto de Erick Pulga, que lesionado nem viajou para o Recife. Destaque também para Luciano Juba, bastante vaiado pela torcida rubro-negra quando tocava na bola.

Time que gosta de ter a posse de bola, o Bahia criou a primeira boa chance. Logo aos sete minutos, Ademir cruzou da esquerda para William José, que bateu para fora. O Leão só assustou aos 17, em belo passe de Matheusinho para Derik, que chutou e Ronaldo defendeu.

Mas a melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Tricolor de Aço. Aos 23, Rivera perdeu a bola de forma bisonha no meio de campo, Iago avançou e invadiu a área, mas bateu para fora. Logo depois, Caio Alexandre arriscou de fora da área, mas a bola subiu muito. O Sport respondeu aos 35. Matheus Alexandre cruzou, a bola sobrou para Barletta, que chutou para fora quase dentro da pequena área. E o primeiro tempo acabou sem gols e com 60% de posse de bola do Bahia e 40% do Sport.

SEGUNDO TEMPO

Nem Daniel Paulista nem Rogério Ceni mexeram para o segundo tempo. Mas com o time sem conseguir levar perigo à meta baiana, o técnico leonino fez duas mudanças. Apagado, Atencio foi substituído por Pedro Augusto. No ataque, Barletta saiu para a estreia de Leo Pereira.

Mas quem assustou foi o tricolor. Discreto, Luciano Juba fez boa jogada e bateu rasteiro, mas o goleiro Gabriel fez boa defesa aos 17 minutos. O Leão teve uma chance de ouro para abrir o placar aos 23. Zé Lucas deu lindo passe para Leo Pereira, mas ele de cara para o goleiro Ronaldo, chutou por cima.

Mesmo com um time bastante ofensivo, após as outras mudanças de Daniel Paulista, o Sport não conseguiu quebrar o jejum de vitórias. Agora são 19 jogos de "seca".

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas (Colo Ramírez) e Atencio (Pedro Augusto); Barletta (Leo Pereira), Derik e Matheusinho (Hyoran). Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Cauly) e Iago (Kayky); Ademir (Michel Araujo) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Amarelos: Derik (Spo); Mingo (Bah).

Público: 16.080

Renda: R$ 488.780,00