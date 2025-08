Chance de queda: Retrô chega a 91% de risco de rebaixamento após derrota para o Náutico

Mascote (Rafael Vieira)

A situação do Retrô na Série C do Campeonato Brasileiro se agravou consideravelmente após a derrota por 3 a 0 para o Náutico, no último domingo (3), nos Aflitos. Com o resultado negativo, o clube de Camaragibe permanece na 19ª colocação da tabela, somando apenas 13 pontos em 15 rodadas. O revés não só aumentou a pressão sobre a equipe, como também elevou drasticamente o risco de rebaixamento.

De acordo com o site Chances de Gol, especializado em cálculos estatísticos do futebol brasileiro, o Retrô agora possui 91,1% de probabilidade de queda para a Série D. A projeção leva em conta o desempenho atual e a dificuldade do restante da tabela, onde a Fênix precisará alcançar ao menos 22 pontos para escapar da zona de rebaixamento, ou seja, três vitórias em quatro partidas restantes.

A sequência final, no entanto, não é das mais fáceis. O Retrô enfrenta o São Bernardo, atual integrante do G8, em casa; depois visita o Maringá; recebe o ABC, conhecido pelos empates (11 em 15 jogos); e fecha a participação na primeira fase contra o Confiança, fora de casa, em um possível confronto direto contra o descenso.

Com uma campanha marcada por derrotas e instabilidade, o clube pernambucano precisa de uma arrancada quase perfeita para evitar o rebaixamento. A missão, no entanto, parece cada vez mais improvável.

Confira a lista dos clubes com maior risco de rebaixamento na Série C:

Tombense – 93,1%

Retrô – 91,1%

Itabaiana – 52,2%

Anápolis – 35,7%

Figueirense – 23,6%

ABC – 20,4%

Botafogo-PB – 18,6%