Náutico vence com facilidade o Retrô nos Aflitos e assume 3ª posição na Série C

Patrick Allan, meia do Náutico, em comemoração de gol (Gabriel França / CNC)

O Náutico segue embalado na disputa da Terceira Divisão. Neste domingo (3), o Timbu venceu com facilidade o Retrô por 3 a 0, nos Aflitos, e assumiu o 3º lugar na tabela da Série C, em jogo válido pela 15ª rodada. Os alvirrubros, que chegaram aos 26 pontos, ultrapassaram o Londrina e mantiveram a vantagem confortável de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do G8.

Os gols da partida foram marcados pelo meia Patrick Allan, no primeiro tempo, e pelos atacantes Vinícius e Hélio Borges, na segunda etapa. Patrick Allan, inclusive, entrou ao decorrer da primeira etapa e mudou os rumos do jogo, sendo autor de um gol e distribuindo duas assistências.

A Fênix de Camaragibe, por sua vez, amarga a vice-lanterna da Série C após mais um resultado negativo. O clube pernambucano tem apenas 13 pontos conquistados até aqui, três pontos a menos que a primeira equipe de fora da zona de rebaixamento.

O Náutico volta a campo no próximo domingo (10), quando visita o Londrina em confronto direto pela 16ª rodada da Terceirona. O Retrô agora volta o seu foco para a disputa da Copa do Brasil e recebe o Bahia na Arena de Pernambuco, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final, na próxima quarta-feira (6).

TORCIDA E TIME NA MESMA BATIDA RUMO AO ACESSO! ???????????? pic.twitter.com/zAvc5GBcpZ — Náutico (@nauticope) August 4, 2025

O jogo

Com apenas um minuto de jogo o Náutico já finalizou ao gol do Retrô. Lucas Cardoso, que havia marcado contra o Guarani, cobrou falta por cima do gol de Fabian Volpi. O Timbu continuou sendo o protagonista das ações ofensivas nos primeiros 15 minutos de jogo, porém sem chances claras de gol.

A Fênix assustou pela primeira vez na marca dos 16 minutos. Também em cobrança de falta, Felipe Ferreira bateu colocado e perto da trave alvirrubra. O Náutico precisou lidar com uma perda na sua defesa ainda na metade do primeiro tempo. O zagueiro Mateus Silva sentiu uma lesão e precisou deixar o campo, dando lugar a João Maistro. Logo depois, foi a vez de Lucas Cardoso também precisar sair e dar lugar a Patrick Allan no meio de campo. A entrada de Patrick Allan, por uma questão física, mudou o cenário do Náutico na partida.

O jogo passou a ficar mais equilibrado e disputado na posse de bola. O clube alvirrubro não conseguiu manter o mesmo ritmo ofensivo do começo do duelo, porém também seguiu sem sofrer defensivamente.

Já no apagar das luzes no primeiro tempo, o Náutico saiu na frente no marcador. Após boa jogada pelo lado esquerdo com Vinícius, Hélio Borges recebeu e finalizou no travessão, no rebote Patrick Allan cabeceou para o fundo das redes.

Segundo tempo

Precisando correr atrás do prejuízo, o técnico Itamar Schülle retornou com três alterações para o segundo tempo, todas com foco no sistema ofensivo. Apesar das mudanças, foi o Náutico que retornou do intervalo com mais força e chegou ao segundo gol na marca dos dois minutos.

Patrick Allan ganhou disputa no meio de campo e acionou Vinícius pelo lado esquerdo de ataque. O atacante finalizou encobrindo o goleiro da Fênix e aumentando o marcador para o Timbu.

Imediatamente após o segundo, o Náutico já chegou ao terceiro gol na partida. Em mais um passe de Patrick Allan, Hélio Borges apareceu na segunda trave para cabecear e colocar no fundo do gol.

Depois do banho de água fria pelos gols sofridos no começo do segundo tempo, o Retrô tentou voltar ao jogo e teve investidas ofensivas. Porém a defesa do Náutico seguiu se comportando bem e evitando chances claras de gol do adversário.

Uma das principais chances da equipe visitante ocorreu apenas com 36 minutos do segundo tempo. O atacante Maycon Douglas recebeu livre dentro da área e finalizou para fora do gol.

O jogo seguiu brigado na reta final. O Retrô foi mais presente no campo de ataque, mas sem conseguir ser perigoso de fato ao gol de Muriel. O Náutico também assustou em contra-ataques em busca do seu quarto gol.



Ficha do jogo

Náutico: 3

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva (João Maistro), Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio e Lucas Cardoso (Patrick Allan); Vinícius (Kayon), Hélio Borges (Igor Bolt) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Retrô: 0

Volpi, Gledson (Danilo), Robson Reis, Rayne, João Lucas; Iba Ly, Fabinho e Richard Franco (Radsley); Felipe Ferreira (Fialho), Tales (Maycon Douglas) e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle.

Gols: Patrick Allan (41’ / 1T), Vinícius (02’ / 2T), Hélio Borges (04’ / 2T)

Cartões amarelos: Richard Franco, Robson Reis (Retrô); Vinícius (Náutico)

Local: Estádio dos Aflitos

Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa E Silva (ambos do CE)

Público: 13.914

Renda: R$ 327.590,00