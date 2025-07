Retrô luta até o fim em Salvador, mas perde para o Bahia na ida das oitavas da Copa do Brasil

Bahia e Retrô se enfrentaram nesta quarta (30) pela ida das oitavas da Copa do Brasil ( Letícia Martins/EC Bahia)

Na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Retrô foi até Salvador enfrentar o Bahia e acabou derrotado, nesta quarta-feira (30), pelo placar de 3 a 2. Único representante pernambucano ainda na competição, o time de Camaragibe teve a difícil missão de encarar um adversário que faz grande campanha na Primeira Divisão.

Os gols do confronto foram marcados por Lucho Rodríguez, duas vezes, e Willian José, pelo lado tricolor. Já Diego Guerra e Mascote balançaram as redes para o Retrô.

O primeiro confronto entre as equipes foi disputado na Arena Fonte Nova, e o clube pernambucano volta precisando vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para avançar, pela primeira vez, às quartas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo será realizado na Arena de Pernambuco, no próximo dia 6 (quarta-feira), às 19h30.

O JOGO

Em um confronto entre equipes de realidades completamente distintas na temporada, o Bahia, dono de uma campanha sólida no G4 da Série A, dominou as ações desde os primeiros minutos diante do Retrô, que atualmente ocupa a zona de rebaixamento da Série C.

A superioridade tricolor se traduziu em gol logo aos 17 minutos, após uma desatenção da defesa da Fênix em uma boa jogada pela esquerda. Iago cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e chegou a Kayky, que tocou para o meio. Lucho Rodríguez apareceu e bateu de primeira para abrir o placar. Pouco depois, o uruguaio aproveitou outra falha defensiva, desarmou o zagueiro Robson no campo de ataque e tocou na saída de Fabian Volpi para marcar o segundo do Bahia.

Após um início avassalador do Esquadrão de Aço, veio o erro do time da casa. Aos 32 minutos, o goleiro Ronaldo tentou um lançamento e acertou, sem querer, o rosto do meia Diego Guerra, que acabou marcando de cabeça, no reflexo, o primeiro gol do Retrô na partida. O atleta, no entanto, precisou ser substituído em seguida por conta do protocolo de concussão. O primeiro tempo seguiu movimentado, com as duas equipes trocando investidas até o apito final da etapa inicial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Retrô FC Brasil (@retrofcbrasil)

SEGUNDO TEMPO

As mudanças feitas pelo técnico Rogério Ceni foram determinantes para tornar o Bahia mais efetivo na segunda etapa, com a entrada de peças importantes da boa campanha no Brasileirão. O Esquadrão voltou a pressionar e obrigou Fabian Volpi e a defesa da equipe de Camaragibe a trabalharem. O terceiro gol tricolor saiu após um belo lançamento por cima de Everton Ribeiro para Ademir, pela direita. O camisa 7 acelerou, invadiu a área e cruzou na medida para Willian José, que apareceu infiltrando e finalizou de primeira para o fundo da rede.

Menos de dez minutos depois, porém, o Retrô voltou a reagir. Após cobrança de escanteio curto pela direita e cruzamento para a área, Gilberto não conseguiu afastar de cabeça, e a bola sobrou para Mascote bater de primeira e marcar o segundo gol da equipe visitante. O gol do camisa 9 mantém viva a esperança da Fênix para a partida de volta, que será disputada na Arena de Pernambuco.

FICHA DA PARTIDA

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Iago (Luciano Juba); Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas), Kayky (Ademir), Michel Araújo (Everton Ribeiro) e Cauly (Willian José); Lucho Rodríguez (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

RETRÔ: Fabian Volpi; Eduardo (Fialho), Robson, Rayan Ribeiro e Salomão (João Lucas); Richard Franco, Iba Ly, Gledson e Diego Guerra (Mike) (Radsley); Tales (Rômulo) e Vagner Love (Mascote). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 19h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

4º Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Lucho Rodríguez (17'/1ºT) e (19'/1ºT), Willian José (34'/2ºT); Diego Guerra (32'/1ºT) e Mascote (41'/2ºT)

Cartões amarelos: Acevedo (Bahia); Mike (Retrô)

Público: 29.497

Renda: R$ 759.650,00