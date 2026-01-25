Guilherme dos Anjos elogia atuação do Náutico após goleada, mas pondera: "Temos muita coisa a conquistar"

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Em grande início de Campeonato Pernambucano com 100% de aproveitamento, o Náutico aplicou mais uma goleada neste domingo (25). A vitima da vez foi o rival Santa Cruz, que foi goleado por 4 a 0 na Arena de Pernambuco.

Em entrevista após a vitória elástica no Clássico das Emoções, o técnico Guilherme dos Anjos elogiou a atuação da equipe alvirrubra e destacou os aspectos positivos para a construção do placar. Apesar da grande fase, o comandante também ponderou que a equipe ainda tem objetivos futuros para conquistar.

“Um ponto fundamental é de que realmente não é fácil jogar contra a gente na questão intensidade. E eu não vejo falta de qualidade no adversário, o adversário tem a sua sustentação, mas não é fácil bater de frente com esse excesso de transições que o nosso jogo cria. Usar o espaço nas nossas costas não é tão simples fisicamente, exige muito do adversário. Consequentemente, se a gente consegue sustentar uma linha alta e obrigar o adversário a sair de trás e correr, isso gera um desgaste”, avaliou Guilherme dos Anjos.

“Acho que é muito mais uma ação nossa do que uma falta de qualidade do adversário. E a gente foi muito feliz nos lances, tecnicamente temos um elenco muito qualificado. É um mérito muito grande dos atletas, porque o comprometimento deles foi muito grande. Temos só que agradecer, mas lembrar que nós temos muita coisa a conquistar. Nos últimos cinco anos ainda não somos o melhor início de ano, então a gente tem algo para construir ainda”, concluiu.

