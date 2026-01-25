Vinícius provoca Santa Cruz após goleada no clássico: "Botando o filho para dormir"

O atacante do Náutico teve noite inspirada e balançou as redes duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Santa Cruz

Vinícius, atacante e capitão do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

A goleada aplicada pelo Náutico sobre o Santa Cruz neste domingo (25) rendeu provocações por parte dos alvirrubros. Em noite inspirada e autor de dois gols na vitória por 4 a 0 do Timbu, o atacante Vinícius aproveitou para provocar o rival estadual.

Em entrevista após o duelo, o capitão do Náutico fez referência a uma provocação antiga feita por Paulo Sérgio, na qual se referia ao Santa Cruz como filho do centroavante alvirrubro pelos gols marcados.

“Eu estava botando para dormir o filho dele (Paulo Sérgio). É uma brincadeira que ele fez, dizendo que o Santa é o filho dele, e eu estava lá dando o filho a ele. O Paulo é muito polêmico, não tem como acompanhar ele”, provocou Vinícius.

