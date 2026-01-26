Pernambucano entra em fase decisiva; veja a classificação e os próximos jogos

A próxima rodada do estadual acontece com todos os jogos na próxima quarta-feira (28)

Vinicius, atacante do Náutico ( Rafael Vieira/CNC)

Após cinco rodadas disputadas, o Campeonato Pernambucano de 2026 vai se encaminhando para sua reta final. Com os resultados cada vez mais emocionantes, a tabela vai ganhando forma e aumentando a pressão dos clubes para melhorar subir na tabela.

O Náutico segue na liderança isolada da competição, agora com 15 pontos somados em cinco jogos. O Timbu manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Clássico das Emoções contra o Santa Cruz por 4 a 0, fora de casa. A equipe alvirrubra chegou aos 16 gols marcados e apenas um sofrido na competição, totalizando um saldo positivo de +15.

Na vice-liderança aparece o Sport, com 10 pontos conquistados. O Leão da Ilha venceu o Vitória-PE por 3 a 0, na Ilha do Retiro, e se mantém em vantagem na briga pela 2ª colocação, que classifica diretamente o time para a semifinal. Antes disso, o time rubro-negro havia empatado com o Jaguar, vencido Retrô e Decisão e perdido para o Náutico.

O Retrô ocupa a terceira posição, com oito pontos somados. A Fênix de Camaragibe empatou por 1 a 1 com o Jaguar na última rodada, resultado que manteve a equipe no G-3 do estadual. O time também venceu o Vitória-PE, empatou com o Maguary e foi derrotado pelo Sport.

Na quarta colocação aparece o Santa Cruz, com sete pontos. A Cobra Coral venceu Decisão e Vitória-PE, empatou com o Maguary, mas vem de derrota para o Retrô e uma goleada sofrida contra o Náutico, perdendo força na briga pela vaga na semifinal.

Em quinto lugar surge o Decisão, com seis pontos conquistados. O Falcão do Agreste se recuperou na rodada ao realizar uma virada surpreendente contra o Maguary por 4 a 3, fora de casa, após ter sido goleado pelo Sport na rodada anterior.

Logo atrás está o Maguary, com cinco pontos. O Azulão de Bonito venceu o Vitória-PE, empatou com Santa Cruz e Retrô, mas sofreu derrotas para Náutico e Decisão, mostrando oscilação no torneio.

Na sétima posição aparece o Jaguar, com três pontos. A equipe segue sem vencer no campeonato, acumulando empates contra Sport, Vitória-PE e Retrô, além das derrotas para Decisão e Náutico.

Na lanterna do Pernambucano permanece o Vitória-PE, com apenas um ponto somado. O Tricolor das Tabocas foi derrotado por Sport, Santa Cruz, Retrô e Maguary, além de ter empatado com o Jaguar. O time vive uma situação complicada no campeonato, onde necessita somar pontos para tentar escapar do rebaixamento do campeonato.

