Picape S10 ganha assinatura Ironman em nova versão Trail Boss

Empresa australiana Ironman foi a responsável por reforçar os atributos todo-terreno da picape média da Chevolet. Ajustes da S10 Trail Boss tem aval da montadora

Picape média S10 Trail Boss teve conjunto de suspensão modificado pela Ironman (Foto: Chevrolet/Divulgação)

A mesma parceria com a australiana Ironman responsável pelo upgrade off-road da Trailblazer ficou com a missão de desenvolver a Trail Boss, apresentada pela Chevrolet como a S10 mais “bruta” da história.

Assim como o SUV com quem compartilha a plataforma, a caminhoneta sai de fábrica com maior aptidão para o off-road, com vão livre do solo de 32,4 cm, ângulo de ataque de 32,5° e ângulo de saída de 22,9°. Completando os atributos todo-terreno, a S10 vem com pneus Pirelli Scorpion de 18 polegadas.

Identidade visual



Para se diferenciar dos demais modelos da família (WT, ZT1, LTZ e High Country), a Boss adota elementos visuais únicos, como a logo da gravata borboleta em tom preto brilhante, para-choque traseiro preto, molduras de para-lama mais pronunciadas, rodas escurecidas, estribo tubular, santantônio estendido e adesivos com o nome Chevrolet em relevo e emblemas Ironman.

Internamente, a picape mantém a atmosfera mais escurecida, bancos de tecido aveludado, quadro de instrumentos digital de 8 polegadas, central multimídia com tela de 11 polegadas e vários porta-objetos distribuídos pelo habitáculo.

Motor e desempenho



A propulsão fica por conta do motor Duramax 2.8 turbodiesel de 207 cavalos e 52 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de oito marchas e à tração 4x4 com função reduzida. Sua calibração prioriza respostas progressivas e aproveitamento de torque em baixa rotação. As médias de consumo divulgadas pela fabricante são de 8,3 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada.