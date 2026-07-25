BMW lança o IX3, seu primeiro SUV 100% elétrico, e promete maior autonomia do país

Montadora alemã BMW promete uma autonomia de 570 quilômetros, marca referendada pelo Inmetro, que estabelece a maior capacidade de rodagem sem recarga para um veículo movido exclusivamente a bateria

BMW anunciou lançamento do IX3 nas próximas semanas (BMW/Divulgação)

O mercado de automóvel brasileiro recebe, nas próximas semanas, a nova geração do BMW IX3, o primeiro SUV 100% elétrico da montadora alemã. Apesar de ser um BEV, sigla em inglês para veículo movido a bateria, o modelo chega fazendo barulho, prometendo uma autonomia de 570 quilômetros (km), segundo as medições do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, coordenado pelo Inmetro.

De longe, o SUV montado sobre a nova plataforma dedicada aos veículos elétricos da marca, a Neue Klasse, ostenta o melhor desempenho entre os elétricos “puro sangue”.

Motor e bateria



O conjunto mecânico eDrive de sexta geração traz dois motores elétricos, cada um montando sobre um eixo, que combinados desenvolvem 469 cavalos (345 kW) de potência máxima e torque instantâneo de 645 Nm (65,77 kgfm). Com tração integral nas quatro rodas, o IX3 acelera de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos e alcança a velocidade máxima de 210 km/h - que só não é maior porque é limitada automaticamente.

O sistema elétrico do veículo, segundo dados da montadora, opera com tensão de 800 Volts e células de bateria cilíndricas, que oferecem uma perda energética 40% inferior à geração anterior do SUV. A bateria suporta potências de recarga ultrarrápida em corrente contínua (DC) de até 400 kW, tornando possível a recarga de 10% a 80% em 21 minutos e a adição de até 372 quilômetros de autonomia com uma parada de 10 minutos. Já em carregadores domésticos, do tipo wallbox de 11 kW, a carga completa leva 11 horas.

Medidas e Capacidades



Em termos de tamanho, o modelo mantém as dimensões da família. São 4,78 metros (m) de comprimento, 1,89 m de largura, 1,63 m de altura, com uma distância entre-eixos de 2,90 m.

Na hora de pegar a estrada, o IX3 oferece espaço para 520 litros de bagagem, que pode chegar aos 1750 litros com os bancos traseiros rebatidos. Há ainda um compartimento extra de 58 litros sob o capô que é ideal para acomodar o cabo de carregamento.

Vida a Bordo



Ao volante, ao invés do tradicional painel de instrumentos, o IX3 oferece a projeção das informações na parte inferior do parabrisa e uma central de entretenimento com tela multimídia de formato geométrico irregular e iluminação de LED.

O conjunto é controlado pelo sistema operacional BMW OS 10, que também permite a conexão sem fio com os aplicativos Apple Carplay e Android Auto.

Segurança



No quesito segurança não podia faltar o sistema autônomo de assistência ao motorista de segunda geração, o ADAS 2. O pacote inclui controlador de velocidade de cruzeiro, assistente de manutenção de faixa, frenagem automática de emergência e monitoramento de ponto cego e tráfego cruzado e assistente autônomo de estacionamento.