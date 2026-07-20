Novo RAV4 é arma da Toyota para encarar os chineses

Novo SUV da Toyota está disponível no Brasil em duas versões híbridas, com preços de R$ 319.620 para o modelo RAV4 S, de entrada, e R$ 351.720 para o R$ RAV4 SX, topo de linha

Toyota RAV4 tem a missão de equilibrar a tradição japonesa com um design agressivo e desempenho marcante (Pedro Ivo Bernardes/DP)

O Toyota RAV4, em sua nova geração, desembarcou no mercado brasileiro em duas versões híbridas full (HEV), com a missão de equilibrar a tradição japonesa e uma agressividade inédita no design e atualizações profundas na dinâmica. No Recife, a versão S, de entrada, sai por R$ 319.620. Já a SX, topo de linha, custa R$ 351.720.



Visualmente, o RAV4 adota a identidade “Hammerhead” (cabeça de martelo), marcada por faróis em “C” integrados ao capô esculpido e traseira verticalizada. A musculatura é reforçada pelas rodas de liga leve de 20 polegadas, calçadas com pneus 235/50, comuns a ambas as variantes.

Construído sobre a plataforma TNGA, o monobloco recebeu adesivos estruturais de alta dissipação no assoalho e caixas de roda, além de reforços nas colunas A e D. O resultado prático é um incremento notável na rigidez torcional, com redução de 8% nos ruídos de cabine.

Motor e desempenho



Ao volante, o motorista dispõe da quinta geração do sistema híbrido da marca. O conjunto une o propulsor 2.5 de quatro cilindros, a gasolina, a dois motores elétricos dianteiros e um terceiro motor elétrico montado no eixo traseiro. Este último entrega 54 cavalos e 12,3 kgfm isoladamente, responsabilizando-se pela tração integral inteligente (AWD) sob demanda.Combinados, os motores geram 239 cavalos.

Na pista, isso se traduz em estabilidade e comportamento linear nas acelerações e retomadas de velocidade. No test drive realizado por DP Auto a bordo do RAV SX, o SUV apresentou boa resposta ao pedal, graças ao torque imediato dos motores elétricos.

Em curvas fechadas ou serras, o novo sistema de controle de direção (CSDFC) e o controle de postura em frenagem (VBPC) atuam aplicando força e torque na roda externa para conter a rolagem da carroceria.

Interior



Por dentro, o habitáculo é centrado na ergonomia, com painel de linhas horizontais e o novo seletor de marchas “shift-by-wire”. O painel digital de 12,3 polegadas projeta informações no parabrisa, à frente do motorista, permitindo a visualização permanente de dados como a velocidade.

Na versão SX, a central multimídia de 12,9 polegadas aceita atualizações remotas Over The Air (OTA), sem a necessidade de visitas à concessionária. O teto solar teto solar panorâmico dá o toque especial ao interior.

O espaço interno segue excelente, graças aos 2,69 metros de entre-eixos. Atrás, os bancos foram levemente rebaixados, melhorando a área para as cabeças. O porta-malas acomoda 456 litros e traz abertura elétrica com fechamento automático.

Veículo cedido pela concessionária Toyolex - (81) 3338.8888 / (81) 3338.8889