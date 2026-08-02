Chevrolet Trailblazer ganha série especial Midnight com mais atributos off-road

SUV da marca norte-americana ganhou um novo conjunto de suspensão que elevou sua altura livre do solo para 32 centímetros, ampliou o ângulo de ataque para 30,1º e o de saída para 24,8º. Pneus all-terrain 265/completa o conjunto

Trailblazer Midnight ganhou upgrade off-road de fábrica (Foto: Chevrolet/Divulgação)

A Chevrolet lançou no mercado a série especial Trailblazer Midnight, trazendo de série um pacote de melhorias nas aptidões off-road desenvolvidas em parceria com a Ironman. Além da vocação todo-terreno, o modelo conta com elementos estéticos exclusivos, mantendo a arquitetura de carroceria sobre chassi e a capacidade para transportar até sete ocupantes.

Fora da Estrada



O modelo ganhou um novo conjunto de suspensão que elevou sua altura livre do solo para 32 cm, o ângulo de ataque para 30,1° e o ângulo de saída para 24,8°. Completando o conjunto, o modelo traz pneus Michelin LTX Force 265/60 e rodas de liga leve de 18 polegadas. Já o sistema de tração dispõe de seletor eletrônico com modos 4x2 (traseira), 4x4 High e 4x4 Low (reduzida).

Conjunto de força



Sob o capô, o Trailblazer Midnight traz o motor Duramax 2.8 Turbo diesel, de quatro cilindros e 16 válvulas, capaz de desenvolver 207 cavalos de potência máxima e torque de 52 kgfm, já a 2.000 rpm. A transmissão é automática de oito velocidades, com opção de trocas manuais Active Select.



O consumo do modelo, segundo informações da montadora, fica em 8,7 km/l no ciclo urbano e 10,2 km/l no ciclo rodoviário. O reservatório de combustível tem capacidade para 76 litros, o que confere uma autonomia teórica de 660 km a 775 km.

Dimensões



De para-choque a para-choque, o utilitário esportivo mede 4,871 metros (m), por 1,90 m de largura e 1,86 m de altura total (com rack de teto), com entre-eixos de 2,85 m. O volume do porta-malas varia conforme a configuração dos assentos: são 205 litros com os sete lugares erguidos, 878 litros com a terceira fileira rebatida e 1.830 litros com a segunda e terceira fileiras rebaixadas.

Vida a Bordo



Na cabine, o SUV traz ajuste elétrico no banco do motorista e ar-condicionado digital com difusores no teto para os passageiros traseiros. O painel digital de 8 polegadas é acompanhado pelo multimídia Chevrolet MyLink de 11 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O pacote inclui carregador de celular por indução, partida por botão (Easy Start) ou remota (Remote Start), sistema OnStar e Wi-Fi nativo.



Segurança



No quesito segurança ativa, o SUV conta com alertas de colisão frontal, ponto cego, tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, controle de descida e de oscilação de reboque.

Esteticamente, o modelo é oferecido na cor Prata Shark com acabamentos escurecidos no emblema gravata (Black Bowtie), na grade frontal, maçanetas, estribos e ponteira de escapamento. A dianteira conta com extensor de para-choque conta iluminação LED, protetor de cárter Midnight e ganchos de reboque frontais.

