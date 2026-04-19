Novo Volkswagen Taos chega ao Brasil com novos atributos, confira o que mudou

De cara nova, o SUV médio da Volkswagen mantém o motor 1.4 Turboflex 250 TSI, que entrega 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, traz como principais qualidades o espaço interno, a segurança e a tecnologia de ponta

Novo Taos agora é importado do México e não mais da Argentina (Pedro Ivo Bernardes/DP)

O Volkswagen Taos sempre foi visto, entre os fãs da marca alemã, como o perfeito equilíbrio entre razão e emoção no segmento de SUVs médios à venda no Brasil. Agora, na linha 2026, a montadora decidiu colocar um pouco mais de “pimenta” nessa receita. Importado do México, e não mais da Argentina, o modelo foi renovado para se manter competitivo em um mercado cada vez mais disputado, recheado de opções nacionais e estrangeiras.



Performance



O coração do SUV é o já conhecido motor 1.4 Turboflex 250 TSI, que entrega 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, garantindo força, aceleração vigorosa e retomadas ágeis, além de boa velocidade final. A grande novidade do conjunto mecânico é a nova transmissão de oito velocidades, em substituição ao antigo câmbio de seis marchas. Ao volante, isso significa mais prontidão nas marchas baixas e suavidade em velocidades de cruzeiro, favorecendo a economia de combustível e o silêncio a bordo.



Vida a Bordo



No test drive realizado pela reportagem de DP Auto, o conforto e o espaço interno mereceram destaque. Com entre-eixos de 2,68 metros, o Taos ignora o aperto comum em alguns rivais. No banco traseiro, há espaço suficiente para que três adultos viajem confortavelmente, sem que os joelhos fiquem comprimidos contra os encostos dianteiros e mantendo a excelente capacidade do porta-malas: 498 litros.

No interior, a Volkswagen aplicou novos revestimentos no painel e o sistema VW Play de 10,1 polegadas agora é flutuante, melhorando a ergonomia. Um detalhe que merece aplausos é o retorno dos botões físicos no volante, substituindo os capacitivos que nem sempre funcionavam como o esperado.



Segurança



A segurança, ponto onde o Taos já se destacava, foi reforçada. O pacote de assistência ativa ao condutor ADAS II inclui o Travel Assist, que combina o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com a função Stop & Go e o Lane Assist (manutenção de faixa), oferecendo uma condução semiautônoma bastante intuitiva. O sistema de iluminação IQ.Light, agora com assinatura em “X”, continua sendo referência na categoria, transformando a noite em dia sem ofuscar quem trafega no sentido oposto.

Versões



O modelo é oferecido em duas versões de acabamento: a Comfortline (entrada) e a Highline (topo de linha). Os preços divulgados no próprio site da marca, partem de R$ 199.990 e chegam a R$ 214.490 para a configuração mais completa, ambas com pintura na cor branca sólida.

