° / °
DP Auto
Test Drive

Um Jeep para quem não precisa da tração 4x4, confira os detalhes

Jeep Sahara se posiciona no topo da linha com tração 4x2. Embora não tenha tração nas quatro rodas, como a versão Willys, o sistema Traction Control aumenta a capacidade de superação de obstáculos leves, comuns em vias não pavimentadas, ou trechos escorregadios

Pedro Ivo Bernardes

Publicado: 28/02/2026 às 12:58

Seguir no Google News Seguir

Sahara é a versão topo da linha 4x2 do Jeep Renegade/Pedro Ivo Bernardes/DP

Sahara é a versão topo da linha 4x2 do Jeep Renegade (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Jeep Renegade inicia o ano de 2026 com uma estratégia clara de competitividade no segmento de SUVs compactos. Enquanto o irmão caçula, o Avenger, não chega, o modelo já caminha para um reposicionamento de mercado. A versão Sahara, especificamente, posiciona-se como topo de linha com tração 4x2, voltada ao consumidor que não faz questão de ter um legítimo 4x4.

Mesmo sem a tração 4x4, exclusiva da versão Willys, o Sahara dispõe do Jeep Traction Control+, sistema eletrônico de controle de tração que atua em situações de baixa aderência em uma das rodas dianteiras, transferindo o torque para a roda com contato firme com o solo. O recurso aumenta a capacidade de superação de obstáculos leves, comuns em vias não pavimentadas ou trechos escorregadios.

Veja também:

CONVENIÊNCIA

A principal atualização da versão Sahara para 2026, avaliada neste test drive por DP Auto, é a inclusão do sensor de estacionamento dianteiro. O item integra o sistema de auxílio a manobras, que já contava com sensores traseiros e câmera de ré. Visualmente, o modelo mantém o padrão com a cor exclusiva Slash Gold, que remete às areias do deserto, e teto solar panorâmico que se estende até o teto dos bancos traseiros.

INFOENTRETENIMENTO

O modelo traz ainda painel digital de 7 polegadas e uma central multimídia de 8,4 polegadas, com conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Também vem de série o carregador de celular por indução com sistema de ventilação para evitar o aquecimento do aparelho durante o uso prolongado de navegadores GPS.

MOTOR T270

Sob o capô, o Renegade Sahara preserva o propulsor T270 TurboFlex, que entrega 185 cavalos (cv) com (180 cv com gasolina), com torque máximo de 270 Nm (27,5 kgfm) disponível a partir de 1.750 rpm. Essa configuração, aliada ao câmbio automático de seis marchas, garante agilidade no tráfego urbano e segurança em retomadas de velocidade nas rodovias.

E por falar em segurança, o Renegade Sahara sai de fábrica com sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista) e um pacote de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS). Entre as funções, destacam-se a frenagem autônoma de emergência, o reconhecimento de placas de trânsito, o detector de fadiga e o assistente de manutenção em faixa.

VEREDITO

Mesmo com o preço sugerido de R$ 175,990, o modelo se mantém na mesma faixa de concorrentes como Honda HRV, Novo Nissan Kicks e Volkswagen T-Cross, com o diferencial do DNA dos SUVs da Jeep.

Automóveis , avaliação , Jeep Sahaara , Test Drive
Mais de DP Auto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP