Um Jeep para quem não precisa da tração 4x4, confira os detalhes

Jeep Sahara se posiciona no topo da linha com tração 4x2. Embora não tenha tração nas quatro rodas, como a versão Willys, o sistema Traction Control aumenta a capacidade de superação de obstáculos leves, comuns em vias não pavimentadas, ou trechos escorregadios

Sahara é a versão topo da linha 4x2 do Jeep Renegade (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Jeep Renegade inicia o ano de 2026 com uma estratégia clara de competitividade no segmento de SUVs compactos. Enquanto o irmão caçula, o Avenger, não chega, o modelo já caminha para um reposicionamento de mercado. A versão Sahara, especificamente, posiciona-se como topo de linha com tração 4x2, voltada ao consumidor que não faz questão de ter um legítimo 4x4.

Mesmo sem a tração 4x4, exclusiva da versão Willys, o Sahara dispõe do Jeep Traction Control+, sistema eletrônico de controle de tração que atua em situações de baixa aderência em uma das rodas dianteiras, transferindo o torque para a roda com contato firme com o solo. O recurso aumenta a capacidade de superação de obstáculos leves, comuns em vias não pavimentadas ou trechos escorregadios.

CONVENIÊNCIA

A principal atualização da versão Sahara para 2026, avaliada neste test drive por DP Auto, é a inclusão do sensor de estacionamento dianteiro. O item integra o sistema de auxílio a manobras, que já contava com sensores traseiros e câmera de ré. Visualmente, o modelo mantém o padrão com a cor exclusiva Slash Gold, que remete às areias do deserto, e teto solar panorâmico que se estende até o teto dos bancos traseiros.

INFOENTRETENIMENTO

O modelo traz ainda painel digital de 7 polegadas e uma central multimídia de 8,4 polegadas, com conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Também vem de série o carregador de celular por indução com sistema de ventilação para evitar o aquecimento do aparelho durante o uso prolongado de navegadores GPS.

MOTOR T270

Sob o capô, o Renegade Sahara preserva o propulsor T270 TurboFlex, que entrega 185 cavalos (cv) com (180 cv com gasolina), com torque máximo de 270 Nm (27,5 kgfm) disponível a partir de 1.750 rpm. Essa configuração, aliada ao câmbio automático de seis marchas, garante agilidade no tráfego urbano e segurança em retomadas de velocidade nas rodovias.

E por falar em segurança, o Renegade Sahara sai de fábrica com sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista) e um pacote de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS). Entre as funções, destacam-se a frenagem autônoma de emergência, o reconhecimento de placas de trânsito, o detector de fadiga e o assistente de manutenção em faixa.

VEREDITO

Mesmo com o preço sugerido de R$ 175,990, o modelo se mantém na mesma faixa de concorrentes como Honda HRV, Novo Nissan Kicks e Volkswagen T-Cross, com o diferencial do DNA dos SUVs da Jeep.

