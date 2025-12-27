Fastback Abarth acrescenta a dose certa de veneno ao SUV cupê da Fiat

O Fastback Abarth mostrou na estrada, mais uma vez, que seu grande trunfo continua sendo o trabalho de engenharia nos ajustes da dinâmica do veículo para uma pegada mais esportiva

Fastback Abarth entrega prazer de dirigir aos amantes da esportividade (Pedro Ivo Bernardes/DP)

A versão “envenenada” do Fastback segue firme como um genuíno Abarth em sua versão 2026. O modelo, posicionado no topo da gama, mantém a receita que une a silhueta de SUV cupê ao toque apimentado da divisão do escorpião. O modelo preserva o conjunto mecânico que o torna o mais rápido da categoria, acompanhado de discretas atualizações estéticas.

Desempenho

Sob o capô, o Fastback Abarth 2026 carrega o conhecido motor Turbo 270 (1.3 turbo flex). São 185 cavalos (cv) de potência com etanol (180 cv com gasolina) e 270 Nm (27,5 kgfm) de torque. Aliado ao câmbio automático de seis marchas com calibração esportiva, o conjunto de força leva o modelo de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos.

Design

Diferente das demais versões da gama (Audace e Impetus), que receberam retoques mais profundos na grade frontal para a linha 2026, a variante Abarth mantém a sua identidade visual agressiva, com a grade em formato de colmeia e o logotipo do escorpião em destaque.

Avaliação

No test drive realizado por DP Auto, o Fastback Abarth mostrou que seu grande trunfo continua sendo o trabalho de engenharia nos ajustes da dinâmica do veículo para uma pegada mais esportiva.

A suspensão tem molas e amortecedores mais rígidos e a direção elétrica foi recalibrada para oferecer respostas mais diretas. Já o modo de condução “Poison”, acionado por um botão vermelho no volante, altera o mapa do acelerador e as trocas de marcha, deixando o SUV mais arisco.

Na estrada, o prazer de dirigir está presente em cada acelerada, em cada curva e no ronco encorpado proporcionado pelo escapamento de ponteira dupla. A experiência de condução fica ainda mais completa com o pacote de condução semi autônoma Adas, que traz funções como frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa e alerta de ponto cego.

Interior

Por dentro, o ambiente escurecido predomina. O painel revestido em material suave ao toque recebe costuras vermelhas, replicadas nos bancos esportivos e no volante. A tecnologia é garantida pela central multimídia de 10,1 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além do painel de instrumentos 100% digital de 7 polegadas, que conta com grafismos exclusivos da versão esportiva, exibindo pressão do turbo e força G (indicador da aceleração em relação à gravidade..

O pacote de segurança (ADAS) inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e comutação automática do farol alto. Com preços sugerido R$ 179.490, o Fastback Abarth 2026 posiciona-se como uma opção interessante para quem precisa da versatilidade de um SUV — com seus generosos 600 litros de porta-malas —, mas não abre mão da esportividade ao volante.

