Stellantis comemora 10 anos em Pernambuco

A fábrica foi inaugurada em Goiana em 2015 e transformou o mercado automotivo do país

Equipe da Stellantis com os modelos da Fiat, Jeep e Ram produzidos no Polo de Goiana (Divulgação/Stellantis)

Em 2025, o Polo Automotivo Stellantis de Goiana completou dez anos de atuação em Pernambuco. Ao longo desse período, o complexo se consolidou como uma das operações industriais mais modernas e estratégicas da Stellantis no mundo.

Nesta década, a planta se tornou um símbolo de desenvolvimento econômico, social e tecnológico, reunindo inovação, sustentabilidade, qualidade e forte integração com a população do município onde está inserida.



Responsável por modelos que transformaram seus segmentos no Brasil, como Jeep Renegade, Fiat Toro e Jeep Compass, o polo também entrou para a história ao produzir, pela primeira vez fora dos Estados Unidos, veículos das marcas Jeep e Ram, com os modelos Commander e Rampage.

Todo esse avanço é acompanhado por um plano de investimentos de R$13 bilhões até 2030, direcionado à incorporação de novas tecnologias e à descarbonização da produção.



Atualmente, Goiana é a única planta da Stellantis capaz de produzir cinco modelos diferentes, de três marcas, em uma mesma linha de produção altamente automatizada. Para o Plant Manager do Polo Automotivo de Goiana, Francis Jorge, essa capacidade representa um diferencial competitivo relevante do complexo pernambucano.

“Essa convivência entre diferentes plataformas e tecnologias amplia o repertório técnico da equipe, fortalece o aprendizado contínuo e consolida um know-how industrial altamente qualificado, alinhado às melhores práticas do setor automotivo global”, explica.



A fábrica conta com 664 robôs distribuídos em 38 linhas de produção, com 95% do processo de funilaria automatizado, além de investimentos contínuos na capacitação dos colaboradores. Esse avanço tecnológico também se reflete diretamente na geração de empregos qualificados.

Ao longo dos dez anos de operação em Goiana, o número de trabalhadores ligados à planta e ao Supplier Park cresceu 79%, passando de 10,2 mil para 18,2 mil profissionais, fortalecendo a economia local e elevando o nível de qualificação da mão de obra na região.



Desde 2024, os veículos flex produzidos na unidade de Goiana passam a sair da fábrica abastecidos com etanol, reforçando o compromisso da Stellantis com soluções mais sustentáveis e alinhadas à matriz energética brasileira.

Francis destaca que a visão da companhia é clara: “Posicionar Goiana como um dos principais vetores da evolução automotiva na América do Sul, combinando inovação, competitividade e sustentabilidade dentro da estratégia global da Stellantis”.