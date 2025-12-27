° / °
Economia
Estúdio DP

Stellantis comemora 10 anos em Pernambuco

A fábrica foi inaugurada em Goiana em 2015 e transformou o mercado automotivo do país

Marina Costa

Publicado: 27/12/2025 às 08:00

Seguir no Google News Seguir

Equipe da Stellantis com os modelos da Fiat, Jeep e Ram produzidos no Polo de Goiana/Divulgação/Stellantis

Equipe da Stellantis com os modelos da Fiat, Jeep e Ram produzidos no Polo de Goiana (Divulgação/Stellantis)

Em 2025, o Polo Automotivo Stellantis de Goiana completou dez anos de atuação em Pernambuco. Ao longo desse período, o complexo se consolidou como uma das operações industriais mais modernas e estratégicas da Stellantis no mundo.

Nesta década, a planta se tornou um símbolo de desenvolvimento econômico, social e tecnológico, reunindo inovação, sustentabilidade, qualidade e forte integração com a população do município onde está inserida.

Responsável por modelos que transformaram seus segmentos no Brasil, como Jeep Renegade, Fiat Toro e Jeep Compass, o polo também entrou para a história ao produzir, pela primeira vez fora dos Estados Unidos, veículos das marcas Jeep e Ram, com os modelos Commander e Rampage.

Todo esse avanço é acompanhado por um plano de investimentos de R$13 bilhões até 2030, direcionado à incorporação de novas tecnologias e à descarbonização da produção.

Atualmente, Goiana é a única planta da Stellantis capaz de produzir cinco modelos diferentes, de três marcas, em uma mesma linha de produção altamente automatizada. Para o Plant Manager do Polo Automotivo de Goiana, Francis Jorge, essa capacidade representa um diferencial competitivo relevante do complexo pernambucano.

“Essa convivência entre diferentes plataformas e tecnologias amplia o repertório técnico da equipe, fortalece o aprendizado contínuo e consolida um know-how industrial altamente qualificado, alinhado às melhores práticas do setor automotivo global”, explica.

A fábrica conta com 664 robôs distribuídos em 38 linhas de produção, com 95% do processo de funilaria automatizado, além de investimentos contínuos na capacitação dos colaboradores. Esse avanço tecnológico também se reflete diretamente na geração de empregos qualificados.

Veja também:

Ao longo dos dez anos de operação em Goiana, o número de trabalhadores ligados à planta e ao Supplier Park cresceu 79%, passando de 10,2 mil para 18,2 mil profissionais, fortalecendo a economia local e elevando o nível de qualificação da mão de obra na região.

Desde 2024, os veículos flex produzidos na unidade de Goiana passam a sair da fábrica abastecidos com etanol, reforçando o compromisso da Stellantis com soluções mais sustentáveis e alinhadas à matriz energética brasileira.

Francis destaca que a visão da companhia é clara: “Posicionar Goiana como um dos principais vetores da evolução automotiva na América do Sul, combinando inovação, competitividade e sustentabilidade dentro da estratégia global da Stellantis”.

economia , Fábrica , GOIANA , Polo Automotivo , stellantis
Mais de Economia
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP