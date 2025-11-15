Confira os destaques da Fiat Strada, líder de vendas no Brasil há quatro anos

Variedade de versões, bom nível de equipamentos e razoável espaço interno são a fórmula da Fiat Strada para se mandar no topo do ranking de verndas do mercado automotivo brasileiro

Versão Ranch, topo da linha Strada, vem equipada com motor 1.0 Turbo 200 e câmbio automático CVT (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Em time que está ganhando, não se mexe. O jargão futebolístico pode ser aplicado, perfeitamente, à picape compacta Fiat Strada. O modelo está há quatro anos na liderança do mercado, não apenas no segmento de comerciais leves, mas no ranking geral, batendo veículos como Volkswagen Polo, Fiat Argo e Volkswagen T-Cross - segundo, terceiro e quarto lugares entre os carros mais vendidos do país.

Mas o que faz o sucesso da Strada, que nos últimos anos vem garantindo a liderança de vendas no mercado nacional à Fiat? Primeiro, são sete versões focadas em vários perfis de usuários, com preços que variam dos R$ 111.990 cobrados pela versão Endurance 1.3 com cabine simples aos R$ 148.490 sugeridos para as versões Ranch (testada pelo Diario) e Ultra, as topo da linha.

Motor e Desempenho

As duas versões, uma com apelo mais esportivo (Ultra) e outra com toque mais “fazenda” (Ranch), vêm equipadas como o consagrado motor 1.0 Turbo 200, compartilhado com outros veículos do grupo Stellantis, que garante 130 cavalos de potência máxima (com etanol) e 200 Nm (20,4 kgfm) de torque.



O propulsor garante uma aceleração de zero a 100 km/h em 9,5 segundos e uma velocidade máxima de 180 km/h. Trabalhando em conjunto com o motor, está o também já conhecido câmbio automático CVT de sete marchas simuladas. Segundo dados da montadora, o modelo apresenta médias de consumo de 8,3 km/l (com etanol) e 12,1 km/l (com gasolina) em ciclos urbanos e de 9,4 km/l (com etanol) e 13,2 km/l (com gasolina) na estrada.

Medidas e Capacidades

A picape compacta da Fiat mede 4,47 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,60 m, com distância entre eixos de 2,74 m e altura livre do solo de 18,5 cm. Em relação à capacidade de carga, a Strada apresenta números que satisfazem o transporte leve de mercadorias, Ela é capaz de carregar 844 litros em sua caçamba, distribuídos em 1,18 m de comprimento, 1,31 m de largura e 60,5 cm de altura.

Considerando a ficha técnica divulgada pela montadora, a autonomia teórica da picape é de 456,5 km (etanol) e 665,5 km (gasolina) em ciclos urbanos e de 517 km (etanol) e 726 km (gasolina) na estrada.

Interior

Por dentro, a picape acomoda razoavelmente bem para cinco ocupantes, e oferece uma lista interessante de itens de comodidade, começando pelo ar-condicionado digital automático, bancos com forração de vinil e costura marrom exclusiva da versão Ranch.

No volante, que oferece acabamento de couro, o motorista acessa as principais informações do painel de instrumentos e do computador de bordo, além dos comandos de áudio da central multimídia, que dipões de tela de sete polegadas.

Também integram o pacote de equipamentos a câmera de ré, sensores de estacionamento, controle eletrônico de estabilidade, assistente de subida em rampa (Hill Holder) e sensor de monitoramento da pressão dos pneus.

