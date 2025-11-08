Eurovia inicia vendas da linha de SUVs híbridos OMODA 5 e 7 no Recife

SUV Omoda 7 SHS (Omoda Jaecoo/Divulgação)

A Eurovia OMODA JAECOO apresentou oficialmente ao público, neste sábado (8), os novos SUVs híbridos da marca no Recife. Os modelos OMODA 5 SHS H e OMODA 7 SHS P são as principais atrações no evento de lançamento que ocorre durante o dia na concessionária do grupo na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no Prado.

Os veículos integram a estratégia da marca focada em motorizações eletrificadas, definidas como "super-híbridos" (SHS). A proposta dos modelos é unir a performance de motores turbo à eficiência da propulsão elétrica.

O OMODA 5 SHS H foca numa condução mais ágil, utilizando o conjunto híbrido (turbo + elétrico) para oferecer respostas imediatas ao condutor.

Já o OMODA 7 SHS P, um SUV de segmento superior, prioriza a eficiência e o alcance. Segundo a fabricante, o modelo possui uma autonomia combinada (gasolina e eletricidade) que pode chegar a 1.200 quilômetros. O design do OMODA 7, que recebeu o prémio French Design Awards, e o acabamento interno, descrito pela marca como um "lounge", são outros destaques do veículo.

Para o lançamento, a Eurovia preparou uma estrutura de evento com música ao vivo, espaço gastronômico e a disponibilização dos veículos para test-drive.

"Os novos super-híbridos OMODA representam o que há de mais avançado em design e tecnologia automotiva. É uma experiência que une emoção, eficiência e um novo padrão de sofisticação", afirma Fátima Gomes, da Eurovia OMODA | JAECOO.