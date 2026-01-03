Citroën resgatou a versão XTR para batizar versão aventureira do Aircross

Aircross XTR se destingue das demais versões da gama por apresentar elementos visuais exclusivos, como os adesivos no capô e nas laterais, molduras pretas nas caixas de roda, pneus de uso misto Pirelli Scorpion HT e costuras verde nos bancos no volante

A família Aircross no Brasil cresceu com o resgate da versão XTR pela Citroën, sigla que fez parte da linha da marca entre os anos de 2006 e 2012. O modelo, que abandonou a designação C3, une um pacote estético aventureiro ao conjunto mecânico turbo da Stellantis, focando no consumidor que busca robustez visual e versatilidade familiar.

Visualmente, o XTR distingue-se do restante da gama por elementos exclusivos, como os adesivos no capô e nas laterais, molduras das caixas de roda pretas e proteção inferior do para-choque em tom contrastante. As rodas de liga leve de 17 polegadas têm acabamento escurecido e pneus de uso misto, reforçando a proposta fora de estrada. Há ainda a opção de pintura bitom, com o teto preto (Perla Nera)

Trem de Força

Sob o capô, o XTR traz o já conhecido motor 1.0 turbo (T200) de três cilindros, que entrega 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. O torque de 20,4 kgfm surge a 1.750 rpm, garantindo agilidade urbana e nas retomadas de velocidade. O câmbio automático CVT simula sete marchas e oferece modos Sport e Eco. A suspensão mantém a calibração de conforto, filtrando irregularidades do piso.

Avaliação

No test drive realizado por DP Auto, o modelo mantém o comportamento dinâmico das demais versões, tanto nos ciclos urbanos quanto na estrada. Para situações fora do asfalto, o Aircross XTR traz pneus de uso misto Pirelli Scorpion HT 215/60 R17, além de altura livre do solo de 23,3 cm, ângulo de entrada de 23,6º e de saída de 32,1º. O conjunto permite encarar situações de off-road leve, mas convém evitar trechos mais acidentados.

Interior

Por dentro, a marca investiu nos diferenciais. Os bancos trazem revestimento premium e costuras na cor verde (Light Green), tom repetido no painel. A plataforma, com entre-eixos de 2,67 metros, garante bom espaço interno para os ocupantes e um generoso porta-malas de 493 litros (cinco lugares). Na configuração com sete lugares, oferece o maior espaço para os passageiros da terceira fila entre as opções disponíveis no mercado.

A lista de itens de série é competitiva e traz painel digital de 7 polegadas e multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O pacote inclui também controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, luzes diurnas em LED, câmera de ré e sensores de estacionamento.

Mercado

Posicionada no topo da gama, a versão XTR busca disputar espaço com a Chevrolet Spin e versões de entrada de SUVs como o Hyundai Creta. A estratégia combina o estilo aventureiro à racionalidade do espaço interno e eficiência do motor turbo, oferecendo custo-benefício atraente. No site da fabricante, o modelo tem preço promocional de R$ 131.990.

