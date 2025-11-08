Leapmotor desembarca no Recife com o SUV C10 elétrico e ultra-híbrido

Preimeiro modelo comercializado pela marca, o SUV C10 chega com configuração única de acabamento e duas versões: BEV (100% Elétrico) e REEV (híbrido que utiliza o motor a combustão comgerador de energia).

Leapmotor iniciou vendas do C10 na última semana (Leapmotor/Divulgação)

A Leapmotor, fabricante chinesa de automóveis que integra o conglomerado automotivo Stellantis (Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën), deu início oficialmente às sua operações no Brasil na última semana. No Recife, a marca chegou pelas mãos do grupo Via1, que no último dia 5 de novembro inaugurou a primeira concessionária da marca na capital pernambucana, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira.

O cartão de visitas da montadora é o SUV C10, que chega em um única configuração de acabamento e duas versões de motorização: BEV (100% elétrico) e REEV (tecnologia que utiliza o motor a combustão apenas como gerador de energia).

Na prática, nos dois modelos apenas o motor elétrico traciona as rodas, mas no REEV (Range Extended), a autonomia do veículo é ampliada pelo “gerador” acoplado. Entre uma versão e a outra, a variação de preço é de R$ 10 mil. O Leapmotor C10 BEV tem preço sugerido de R$ 189.990, enquanto o REEV sai por R$ 199.990.

DESIGN

Com exceção da tecnologia, todo o restante é igual entre as duas versões. De pára-choque a pára-choque, o SUV mede 4,74 metros (m) de comprimento, 2,13m de largura (com retrovisores) e 1,68m de altura. Visualmente, a única diferença é o bocal de abastecimento de combustível no C10 REEV, ou Ultra-Híbrido, como a montadora têm preferido chamar o modelo.

Disponível nas cores “Verde Boreal” e “Cinza Tundra”, o primeiro Leapmotor comercializado no Brasil dispõe de rodas de liga-leve escurecidas de 20 polegadas, faróis Full LED com tecnologia adaptativa (que ajusta a luminosidade conforme condições climáticas e tráfego), faróis de neblina também de LED, maçanetas embutidas.

INTERIOR

Por dentro, espaço é a palavra de ordem. Com 2,83m de entre-eixos e piso plano, o SUV elétrico oferece comodidade tanto para os ocupantes dos bancos da frente quanto dos assentos traseiros. Ao se abrir a porta, o banco do motorista recua alguns centímetros para facilitar a entrada do condutor, voltando à posição memorizada quando a porta é novamente fechada.

Para dar partida, basta aproximar o cartão NFC do console central ou digitar uma senha numérica personalizável. A central multimídia de 14,6 polegadas, batizada de Leap One, concentra os principais comandos do veículo, incluindo ajustes nos modos de condução, energia, climatização, áudio e cenários personalizados. O sistema de som Theather Sound System, com 12 alto-falantes e 840W de potência promete um espetáculo à parte.

DESEMPENHO

O motor elétrico síncrono (de maior eficiência) entrega 320 Nm (32,6 kgfm) de torque de forma instantânea, e 218 cavalos de potência na versão elétrica e 215 cavalos na Ultra-Híbrida. O conjunto é alimentado por baterias de Fosfato de Ferro-Lítio (LFP) com 400V de tensão, que possui 69,9 kWh de capacidade na versão BEV e 28,4 kWh na versão REEV. O motor a combustão é um 1.5 de quatro cilindros a gasolina.

O modelo acelera de zero a 100 km/h em 8,3s na versão elétrica e em 8,8s na versão híbrida, com velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 170 km/h

