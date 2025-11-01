Nissan reinventa o teto solar com o carro-conceito Sakura Ao-Solar

Montadora japonesa apresentou, no Japan Mobility Show, o protótipo de um minicarro elétrico equipado com um sistema de geração de energia solar e extensor de painel integrado, prometendo dar mais autonomia ao veículo elétrico

Sakura Ao-Solar traz painel de energia solar integrado (Nissan/Divulgação)

O teto solar já não é mais aquela abertura na parte superior do carro que permite a entrada da luz do sol. Pelo menos para a Nissan. A montadora japonesa apresentou, na sexta-feira (31), no Japan Mobility Show, o protótipo de veículo elétrico equipado com um sistema de geração de energia solar. O sistema, batizado como Ao-Solar Extender, foi instalado no Sakura, um minicarro de quatro lugares, 3,39 metros (m) de comprimento, 1,47 m de largura e 1,65 m de altura.

Fruto de um concurso interno de ideias inovadoras da Nissan, o Sakura Ao-Solar foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros e designers da montadora, com a proposta de reduzir a dependência do carregamento via rede elétrica ou até mesmo zerar essa necessidade. Segundo os desenvolvedores, a estimativa é que ele gere energia suficiente para rodar 3 mil quilômetros (km) por ano, o equivalente a 250 km por mês.

Extensor Solar

Instalado no teto, o Ao-Solar pode carregar a bateria tanto em movimento quanto parado. O teto do carro já possui células fotovoltaicas e, quando o carro é estacionado, um painel adicional desliza automaticamente para fora, duplicando a superfície e elevando o potencial de geração de energia elétrica para 500 Watts (W).

Quando o veículo se movimenta, o extensor solar se recolhe automaticamente. O mesmo acontece quando o sistema identifica ventos fortes, mesmo quando o carro está parado. Com o painel extensor recolhido, a capacidade de geração elétrica é de 300 W, sob tempo bom. Com céu nublado ou chuva, o potencial cai para 80 W.

De acordo com a análise dos perfis de proprietários do Sakura, veículo elétrico mais vendido no Japão nos últimos três anos, o minicarro é utilizado predominantemente em curtas distâncias, como ir ao supermercado e levar e buscar os filhos na escola. Para esse público, a geração de energia solar pode, inclusive, eliminar toda a necessidade de se recorrer à infraestrutura de carregamento.

Mobility Show

Além do Sakura Ao-Solar, a Nissan está aproveitando a Japan Mobility Show para promover a estreia da quarta geração da Elgrand. Renovada após 15 anos, a minivan é completamente nova, tendo pouca coisa em comum com a antecessora.

O público também poderá conferir o renovado crossover elétrico Ariya, que chega ao mercado japonês ainda este ano; o Leaf de terceira geração; o novo Micra elétrico (que já foi comercializado no Brasil como March); o SUV X-Trail em edição especial Rock Creek e o esportivo Fairlady Z 2025.

