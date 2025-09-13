Chevrolet incia vendas do SUV elétrico Spark, um chinês naturtalizado brasileiro

Desenvolvido a partir de uma parceria entre a General Motors (GM) com a chinesa SAIC, o modelo será inicialmente importado pronto da China em breve passará a ser montado no Brasil no regime SKD (Semi Knocked Down), no qual o automóvel chega semi desmontado para conclusão local da produção

Chevrolet Spark será montado no Brasil (GM Chevrolet/Divulgação)

De olho no aquecido mercado de veículos elétricos, que deve superar as 70 mil unidades vendidas este ano, a Chevrolet iniciou oficialmente as vendas de seu novo modelo para o mercado brasileiro, o EUV (Electric Utility Vehicle) Spark.

Desenvolvido a partir de uma parceria entre a General Motors (GM) com a chinesa SAIC, o modelo será inicialmente importado pronto da China já com a logo da gravata borboleta. Em um segundo momento, o veículo passará a ser montado no Brasil no regime SKD (Semi Knocked Down), no qual o automóvel chega semi desmontado para conclusão local da produção, na antiga fábrica da Troller do Ceará, assumida pelo grupo Comexport.

DESIGN E ESPAÇO

Com quatro metros de comprimento, o Spark EUV adota um design “boxy” (caixote), que favorece o espaço interno. A engenharia da marca focou em otimizar a arquitetura elétrica, resultando em um assoalho totalmente plano e um aproveitamento de 67% do volume total para passageiros.

Um dos diferenciais práticos é a presença de dois porta-malas: um traseiro, com 355 litros de capacidade e abertura lateral, e um dianteiro, sob o capô, com 35 litros.

MOTOR E BATERIA

O conjunto elétrico é focado no uso urbano. O motor dianteiro entrega 101 cavalos de potência máxima e um torque imediato de 180 Nm (18,4 kgfm), com um desempenho que a marca compara ao de um carro 1.0 turbo flex. A bateria é do tipo LFP (Lítio-Ferro-Fosfato), com 42 kWh de capacidade, e permite uma autonomia de 258 km (ciclo Inmetro). Em carregadores rápidos (DC), a recarga de 30% a 80% leva cerca de 35 minutos.

TECNOLOGIA A BORDO

É aqui que o Spark EUV tenta se destacar. O interior conta com um painel digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 10,1 polegadas. O pacote de assistências ao motorista, chamado “Chevrolet Intelligent Driving”, inclui itens como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência.

Entre as inovações, estão o sistema “Smart Welcome”, que reconhece a chave e prepara o carro para o motorista, e um recurso que a marca chama de “caixa-preta da bateria”, que registra o histórico de uso e a saúde do componente para facilitar a manutenção e a revenda. “Esse recurso aumenta a confiança do consumidor”, explica Plinio Cabral, diretor de engenharia elétrica da GM América do Sul.