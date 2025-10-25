GWM dá início às vendas do Wey 07, um SUV de luxo com interior de 1ª classe

SUV Híbrido plug in Wey 07 alia o desempenho de seus três motores, um a combustão e dois elétricos, ao conforto interno da primeira classe da aviação. Veículo tem espaço para seis ocupantes, em três fileiras, com assentos individuais (2+2+2)

Lançamento GWM Wey 07 ( GWM/Divulgação)

A GWM amplia sua ofensiva no Brasil trazendo o Wey 07, um SUV eletrificado com interior de avião e três motores (um a combustão e dois elétricos) que garantem alta performance. O modelo, um híbrido plug-in (PHEV) com seis lugares individuais, chega em versão única, com vendas iniciadas no último dia 23 de outubro, com preço definido em R$ 429 mil. A aposta da marca é combinar alta performance, tecnologia embarcada e um nível de conforto que remete à primeira classe da aviação.

DESEMPENHO

O coração do Wey 07 é a arquitetura híbrida que combina um motor 1.5 turbo a gasolina com dois motores elétricos independentes (um em cada eixo), garantindo tração integral (AWD) inteligente. O resultado é uma potência combinada de 517 cavalos e um torque de 820 Nm (83,6 kgfm). Números que, segundo a GWM, levam o SUV de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

A transmissão é a DHT (Transmissão Dedicada Híbrida) de 4 marchas, desenvolvida pela própria marca, que opera em conjunto com os motores elétricos. A bateria de lítio de alta tensão tem 42,5 kWh oferece autonomia de 128 km no modo puramente elétrico (ciclo Inmetro). A recarga, de 30% a 80%, leva cerca de 26 minutos, enquanto a carga completa em corrente alternada (AC), a utilizada nas residências, leva 6h30min.

PRIMEIRA CLASSE

Com 5,15 metros (m) de comprimento e 3,05 m de entre-eixos, o Wey 07 oferece uma cabine espaçosa distribuída em três fileiras de dois assentos individuais (2+2+2). O foco é o conforto: os bancos dianteiros têm 12 ajustes elétricos, 8 modos de massagem, aquecimento e ventilação. O assento do passageiro reclina em 110 graus para aliviar a pressão na coluna.

A segunda fileira não fica atrás, oferecendo 10 ajustes elétricos, apoios de pernas, massagem, ventilação e aquecimento independentes, além de uma mesinha retrátil. Já a terceira fileira tem layout “teatro” (mais alta) para melhor visibilidade e saídas de ar dedicadas. O acabamento de couro Nappa pode vir nas cores Marfim ou Preto. O porta-malas tem 239 litros, com todos os bancos em uso.

TECNOLOGIA

O cockpit digital é comandado pelo sistema operacional Coffee OS 3. Ele integra um painel de instrumentos de 12,3 polegadas”, uma central multimídia de 14,6” e um head-up display de 25”. Há compatibilidade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, Wi-Fi a bordo e controle total pelo aplicativo My GWM. O pacote de segurança inclui sistema ADAS de nível 2+, com 22 sensores, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de faixa, frenagem autônoma e estacionamento automático com visão 540 graus.

