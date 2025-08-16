Ram resgata nome Dakota para batizar sua nova picape média

Dakota Nightfall Concept antecipou as linhas do próximo lançamento, que deve acontecer no início de 2026. Nova picape será posicionada entre a Rampage e a Ram 1500

Ram Dakota será produzida na Argentina, na mesma plataforma da Fiat Titano (Ram/Divulgação)

Os fãs de picapes com certeza vão se lembrar do nome Dakota, a picape média da Ram de quando a marca ainda era conhecida como Dodge Ram. O modelo foi fabricado e vendido no Brasil entre 1998 e 2001, deixou uma legião de fãs pelo país e, ainda hoje, é um veículo bastante procurado no mercado de usados.

PROTÓTIPO

Agora, 25 anos depois de seu último modelo vendido por aqui, a Dakota está voltando para preencher a lacuna entre a Rampage e a 1500. A picape fez uma aparição em um evento em São Paulo, ainda como o protótipo Dakota Nightfall Concept, mas já antecipando suas linhas futuras.

A picape média da Ram será fabricada na Argentina, na mesma planta que produz a Fiat Titano e compartilhará a mesma plataforma da “prima-irmã”, mas terá um design exclusivo, digno da marca do carneiro.

MOTOR

A direção da Stellantis revelou pouco sobre o modelo, mas é quase certo que ele será equipado com o mesmo motor 2.2 turbodiesel que já equipa a própria Titano, a Rampage e o Jeep Commander.

O propulsor é capaz de gerar 200 cavalos de potência máxima e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque já a 1.500 rpm, o que representa muita disposição em baixa rotação. A caixa de câmbio, no entanto, deve ser diferente da Rampage, adotando o mesmo conjunto automático de oito marchas da Titano em vez das nove marchas da irmã menor.

VISUAL

O visual da Dakota Nightfall é marcante, com sua grade recortada exibindo o nome “RAM” em grande proporção, além das três luzes laranja no capô, inspiradas nas irmãs maiores, RAM 2500 e RAM 3500.

O modelo promete dar trabalho às concorrentes do segmento, com preço intermediário entre a Rampage e a 1500, ou seja a mesma faixa de Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Mitsubishi Triton.