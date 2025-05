Montadoras chinesas Omoda e Jaecoo desembarcam ao Nordeste

Grupo Via1 será o representante oficial da marcas Omoda e Jaecoo em Salvador, Fortaleza e Recife, com previsão de mil vendas já no primeiro ano de atuação

Concessionária Eurovia Omoda | Jaecoo/Foto: Via1/Divulgação

O Nordeste brasileiro acaba de receber duas novas marcas chinesas de veículos eletrificados, a Omoda e a Jaecoo. As montadoras chegam à região pelas mãaos do Grupo Via1, com a abertura simultânea de três concessionárias nas capitais Salvador, Fortaleza e Recife, marcando sua estreia oficial na região.

Com a expectativa de comercializar mais de mil veículos já no primeiro ano de operação, a iniciativa promete gerar um impacto positivo na economia local, com a criação de novos postos de trabalho, investimentos em qualificação técnica de profissional e um incentivo à crescente demanda por mobilidade sustentável.

No Recife, a concessionária está localizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, na Ilha do Retiro, em frente à Via1 Seminovos. A escolha da localização se deve à avenida se um grande corredor viário, facilitando o acesso para os consumidores.

As novas unidades foram projetadas seguindo um padrão internacional das marcas, com infraestrutura moderna, oficinas especializadas para veículos elétricos e o atendimento premium da Omoda | Jaecoo. A marca global aposta na união entre sofisticação, tecnologia de ponta e práticas sustentáveis.

O portfólio da montadora para o mercado nordestino inclui o Omoda E5, um modelo totalmente elétrico que se destaca pelo design arrojado e pela eficiência. Já a linha Jaecoo chega com o Jaecoo 7, um SUV com motorização híbrida que combina desempenho, tecnologia embarcada e sustentabilidade.

A operação no Nordeste não apenas gerou empregos diretos e indiretos, mas também estabeleceu parcerias com empresas e instituições de ensino técnico locais. O objetivo é formar profissionais qualificados para a manutenção e o atendimento especializado a veículos elétricos.

Ubiracelo Campos, gerente geral da Eurovia Omoda | Jaecoo, enfatiza que a chegada da marca representa um novo horizonte para o setor automotivo nordestino.

“Estamos trazendo para a região uma marca global com foco em SUVs de alto desempenho, tecnologia de ponta e opções de motorização híbrida e elétrica. Tudo isso aliado a um design futurista e um acabamento premium. Estamos confiantes no nosso crescimento e em construir uma história de sucesso para a Omoda | Jaecoo no Nordeste.”

A presença simultânea em três importantes estados da região demonstra o compromisso da marca com a descentralização de suas operações e com o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que se insere.

Além das metas de vendas, a Omoda | Jaecoo busca contribuir para a transição energética da frota brasileira, em consonância com as políticas de incentivo à eletrificação e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.