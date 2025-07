Conheça o Hyundai Kona, um show de tecnologia sobre rodas

Hyundai Kona Hybrid se destaca por design futurista e tecnologia embarcada (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Dirigir o Hyundai Kona Hybrid, que desembarcou recentemente no Brasil, é uma experiência de ter às mãos o que há de mais novo em termos de tecnologia automotiva. Em sua segunda geração, o SUV da montadora coreana traz motorização híbrida, combinando um propulsor a combustão 1.6 aspirado com injeção direta (GDI) a um motor elétrico alimentado por bateria de lítio de 1,32 kWh. O conjunto entrega 141 cavalos de potência combinada e 27 kgfm de torque, números que prometem um bom equilíbrio entre desempenho e economia.

No test drive realizado por DP Auto, o Hyundai Kona se apresentou como um veículo daqueles que dá prazer de dirigir. Nessa nova geração, ele cresceu e agora conta com 4,35 metros (m) de comprimento, 1,82m de largura e 1,58m de altura, além de um entre-eixos de 2,66 metros. São medidas que garantem conforto e grande espaço interno.

Visualmente, o design futurista do modelo coreano chama atenção por onde passa, por isso não foi possível escapar dos interrogatórios de curiosos durante a avaliação do veículo. Na dianteira, uma faixa contínua de led conecta os faróis Full LED. Os para-choques têm acabamento tridimensional e as rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas completam o visual diferenciado do automóvel.

Ao entrar no veículo, o que chama atenção de imediato é o painel de instrumentos digital configurável, de 12,3 polegadas, integrado à central multimídia touchscreen de mesmas dimensões. A sensação é de um cockpit futurista e tecnológico, daqueles de nave espacial de filmes de ficção, com todas as informações necessárias ao alcance das mãos. O controle do câmbio automático é outro destaque, posicionado atrás do volante, confere um ar de releitura tecnológica dos antigos câmbios “royal” da década de 1950.



O pacote de conforto e conveniência inclui ar-condicionado digital dual zone, carregador de smartphone por indução, conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e banco do motorista com ajuste elétrico.

No quesito segurança, o Kona Hybrid vem equipado com um pacote completo de assistências à condução ADAS 2, com destaque para a câmera 360° e câmera para monitoramento de ponto cego, exibida no painel de instrumentos ao se acionar a seta - uma evolução do aviso sonoro de ponto cego. Ambos os recursos estão disponíveis na versão topo de linha, Signature.

Veículo cedido pela Hyundai Pateo Afogados - (81) 3003-0908.