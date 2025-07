Tera: o SUV que mexeu com o mercado

O novo SUV da Volkswagen chegou às concessionárias no meio do ano e já balançou o mercado

O DP Auto testou o Tera, novo SUV da Volkswagen durante o feriado de São João. (Foto: Igor Fonseca/DP Auto)

Econômico, espaçoso, tecnológico e moderno, embora com desempenho modesto em baixas velocidades. Estas são as impressões passadas pelo Tera, o novo SUV da Volkswagen testado pelo DP Auto.

A coluna experimentou o SUV durante o feriadão do São João por cerca de 400 km. Para a missão, o caminho percorrido foi de Recife para Gravatá, aproveitando parte da festa junina na cidade do Agreste e, depois, de volta para a capital. O DP Auto então levou o SUV para a estrada com destino a Porto de Galinhas, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Para percorrer este trajeto, incluindo os engarrafamentos enfrentados durante o percurso para Gravatá devido ao feriado, a reportagem utilizou cerca de 30,6 litros de gasolina, o que representou um gasto de R$ 200 (considerando o litro a R$ 6,53). O consumo médio ficou em 14 km/l.

Este foi o grande ponto positivo notado nos testes com o Tera, na versão High com “Outfit The Town”, utilizada pelo DP Auto. Durante o trânsito enfrentado para chegar até Gravatá, no sábado, ele se mostrou suave, além de confortável. Com o assistente de permanência em faixa, durante os engarrafamentos, o motorista consegue conduzir o SUV sem muita preocupação.

Além disso, as outras tecnologias do ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), como aviso de possíveis pontos de perigo de batida e outros veículos próximos, também auxiliam numa direção com tranquilidade tanto para a estrada quanto para a cidade.

O assistente de manutenção de faixa pode se tornar incômodo para aqueles que não costumam usar as setas na hora de fazer a troca de via na estrada. Ainda assim, desligar o recurso é fácil e pode ser feito diretamente pelo volante do motorista.

O trunfo do Tera é seu preço. Ele chega na faixa de R$ 103.990, para a versão MPI, a mais barata, e 139 mil na versão High, a completa. Ao todo, são quatro opções disponíveis: MPI, TSI, Comfort e High.

Atualmente no mercado, o SUV chega para disputar espaço com o Pulse da Fiat, o Creta da Hyundai, o Duster e o Kardian da Renault e outros. Entre estes, apenas o Pulse oferece preço mais barato, com valor a partir de R$ 98 mil.

SUV para qualquer aventura

Entre outros dos pontos positivos do SUV, está o sistema de suspensão. Mesmo ao enfrentar terrenos mais irregulares e buracos, o condutor do Tera sentirá muito pouco impacto.

Ele está preparado para estes tipos de terrenos e não enfrenta dificuldades para lidar com essas situações. Alinhado com a suspensão, a altura do carro e os pneus de 17”, a experiência do motorista ao passar por terrenos mais instáveis continua sendo suave.

Ponto negativo

Apesar dos pontos positivos, o único ponto negativo observado durante o teste foi o torque.

Mesmo na versão High, que vem com o motor 170 TSI e entrega 116 cv no câmbio automático, o carro parece ter dificuldade ao engatar e indica leves travamentos até ultrapassar os 20 km/h.

A partir do momento em que ganha ‘impulso’ e ultrapassa os 30 km/h, a condução se torna mais suave.

Isso também vale para velocidades mais altas entre 100 km/h - 150 km/h. A condução é estável e segura nas estradas.

Ao mesmo tempo que ele não enfrenta problemas em terrenos mais difíceis, ele também entrega uma direção bastante firme para as estradas.

Tecnologia interna

O interior do Tera é bastante confortável tanto para condutor quanto para passageiros.

A central multimídia de 10,25” e os demais itens tecnológicos atendem às expectativas de um veículo na faixa dos R$ 140 mil.

Para quem quer conectar o carro ao celular, ele tem duas portas do tipo USB-c na frente, mas para as pessoas que desejam apenas carregar o smartphone por indução, é possível deixar o aparelho embaixo do ar-condicionado e sem se preocupar com o aquecimento dele.

O VW Play Connect funciona como um ‘copiloto’, oferecendo informações úteis sobre o veículo.

Veredito

A opinião do DP Auto reflete o impacto que o Tera já vem provocando no mercado. Modelos como o Kardian e o Creta já reduziram seus preços após a chegada do novo SUV da Volkswagen.

Com boa economia, conforto, tecnologia de ponta e um preço competitivo, o Tera se apresenta como uma opção interessante tanto para quem busca um carro para o dia a dia quanto para quem quer encarar viagens e aventuras com confiança.