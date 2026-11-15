Ajuste fiscal e inflação dos alimentos são postos à mesa

Inflação de 0,14% não traduz o que a população sente no bolso na hora de preparar a mesa. Diferente do índice geral, os preços da alimentação no domicílio subiu 1,31%. Na outra ponta, o pacote fiscal não anima e sinaliza juros altos por mais tempo, também pesando no bolso do consumidor

Preço do tomate subiu 20% em outubro, pressionando o bolso do consumidor (Sandy James/DP Foto)

Inflação em 0,14%, abaixo do esperado, e o aguardado pacote fiscal já aprovado no Senado. As notícias poderiam significar uma desescalada nos ânimos da economia nacional, se não fossem os seus poréns. O IPCA de 0,14% em outubro, por exemplo, fala do índice geral, veio bem abaixo dos 0,82% de setembro, o que é um dado positivo.

Porém, a inflação dos alimentos, a popular carestia, avançou 1,04%, e a alimentação no domicílio, 1,31%. As maiores altas vieram de produtos como o tomate, que disparou quase 20%, e a cebola, que passou dos 11%. A salada ficou mais cara.

Pacote fiscal avança, mas não anima



Em Brasília, a boa notícia foi o envio do pacote de ajuste fiscal pelo governo ao Congresso Nacional e sua aprovação no Senado, com expectativa de já se iniciar os debates na Câmara dos Deputados nos próximos dias. A informação até animou o mercado, pelo menos até uma leitura mais atenta ao miolo do texto. O ajuste fiscal é uma das medidas mais aguardadas pelos agentes financeiros, no entanto, o texto que passou no Senado ainda foi considerado tímido.

O governo federal propôs um corte de gastos entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões, com meta de superávit primário de 0,5% do PIB em 2027 (R$ 73,2 bilhões). No texto-base aprovado, no entanto, a estimativa foi revisada para o intervalo de R$ 45,1 bilhão a R$ 56,1 bilhão.



No miolo da proposta estão o gatilho que pode reduzir o crescimento real dos gastos de 2,5% para 2% se a meta correr risco, a revisão de benefícios fiscais, o limite de 80% no uso de créditos tributários pelas empresas, o prazo para regulamentar supersalários e a exclusão de receitas extraordinárias de petróleo do cálculo do piso da saúde.

Isso, na visão do governo, estabilizaria a dívida sem comprometer a política social, além de abrir espaço para cumprir promessas de campanha, como o pé-de-meia universitário. Foi aí que o mercado torceu o nariz. O esforço foi visto como tímido e mais voltado a fechar a conta aritmética do orçamento de 2027, sem a preocupação de ancorar a trajetória da dívida.

Economia real segue com freio de mão puxado



No radar do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, a inflação continua resiliente na cesta e a incerteza fiscal segue alta em Brasília, o que converge com a expectativa de juro alto (13,75%) por mais tempo. Na economia real, significa crédito apertado, atividade econômica em desaceleração e preços resistentes a reduções.

Se parte do ajuste passar por menos incentivo e mais restrição tributária às empresas, há ainda o risco de repasse para o consumidor. Em Pernambuco, onde indústria e serviços vinham mostrando fôlego no ano, o freio nacional do crédito e a incerteza fiscal pesam sobre investimento, varejo e emprego no médio prazo.

Unindo as duas pontas, a semana deixou dois termômetros ligados: o da feira ainda acusa febre e o das contas públicas ainda não baixou a ponto de acalmar o mercado. Enquanto isso, ao sentar à mesa, as famílias brasileiras continuam pagando a conta no preço do tomate e no custo do dinheiro.