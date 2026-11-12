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IPCA de outubro sobe 0,14%, ante alta de 0,82% em setembro, revela IBGE

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 4,1%

Estadão Conteúdo

Publicado: 12/11/2026 às 10:02

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Cédulas de dinheiro/RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL

Cédulas de dinheiro (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou outubro com alta de 0,14%, ante uma elevação de 0,82% em setembro, informou na manhã desta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 0,18% a 0,40%, com mediana positiva de 0,25%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 4,1%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,63%, abaixo da mediana das projeções dos analistas, que era de alta de 4,74%. O intervalo nessa medição ia de 4,40% a 4,80%.

IBGE , IPCA , Outubro
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