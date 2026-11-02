Risco fiscal e incertezas colocam economia de Pernambuco sob ameaça

Produção industrial de Pernambuco cresceu 13,9% entre janeiro e agosto de 2026, impulsionando o crescimento do PIB para 4,85% no mesmo período. Situação fiscal do país e juros elevados ameaçam manutenção do crescimento

Retomada da produção da Refinaria Abreu e Lima vem impulsionando crescimento da economia de Pernambuco (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Brasil pós-eleições parece viver dois momentos diferentes, o da economia real e o do mercado financeiro, mas ambos falam do mesmo país e do mesmo hoje. Na economia real, a taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em setembro (mínima histórica para o período), contrastando com endividamento em alta e redução do consumo.

Já no âmbito fiscal, relatório do Instituto Fiscal Independente (IFI), órgão apartidário vinculado ao Senado, aponta que o pacote de bondades pré-eleitoral vai elevar o déficit primário do governo para 1% do PIB em 2027, ante uma meta de superávit de 0,5% do PIB. Foi esta incerteza que fez a bolsa cair cerca de 18% e o dólar a subir cerca de 9% na última semana.

Para Pernambuco e para o Nordeste, que vêm numa crescente economia real, a situação fiscal do país funciona como um verdadeiro grilhão. O estado, por exemplo, acumula um incremento de 13,9% na produção industrial até agosto, repercutindo em um crescimento econômico de 4,85% segundo o IBCR-PE, do Banco Central. Acontece que os juros pagos pelos pernambucanos também são definidos em Brasília.

Saúde mental e trabalho em debate no Recife



O Oporto Forte Group, hub empresarial com atuação na Europa, América do Sul, África e Oriente Médio, promove, nesta terça-feira (3), a palestra “Saúde Mental 2027: o que vai mudar na sua empresa?”durante o Encontro de Gestores e Líderes de RH, realizado no Recife. O encontro acontece no Hub Plural do Espinheiro, às 16h. As inscrições são gratuitas, mas a organização pede doações para a ONG “Um Saque pela Vida”, que busca transformar a realidade de crianças e adolescentes do Recife através do tênis.

Real Imuno amplia capacidade de atendimento



O Real Imuno, centro médico especializado em tratamento imunológico que integra o complexo do Real Hospital Português, passa a oferecer esta semana 13 novos leitos, totalizando agora 31 unidades (sendo três exclusivamente infantis). O investimento amplia a capacidade do serviço para terapias imunobiológicas e acompanhamento de pacientes com doenças autoimunes e imunomediadas.

Senai oferece 570 vagas para cursos em Goiana



O Senai-PE está com 570 vagas abertas em 17 cursos de aperfeiçoamento profissional oferecidos na Escola Técnica de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado. As oportunidades contemplam áreas como indústria, tecnologia, manutenção, elétrica, logística e administração. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a quinta-feira (5), exclusivamente no site www.pe.senai.br/editais. Para concorrer a uma das bolsas integrais, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e possuir condição autodeclarada de baixa renda no momento da inscrição.

