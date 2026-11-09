Mercado financeiro segue em compasso de espera, esperando o pacote

Mercado segue paralisado, a imaginar o futuro, enqunto espera o pacote fiscal do novo governo Lula. É como se o Brasil estivesse numa peça de Samuel Beckett, "Esperando Godot"

MInistério da Fazenda (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Há algo de Samuel Beckett no comportamento do mercado financeiros dos últimos dias. Como em Esperando Godot, o mercado não para de olhar a estrada: fala de ajuste, repete a necessidade de se perseguir o centro da meta, mede o juro, revê projeções, especula nomes para a Fazenda. A cena se renova semana a semana, a chegada do pacote fiscal, não.

Vladimir e Estragon matam o tempo, certos de que alguém virá ordenar o sentido do dia. Aqui, o rito é outro: Focus, curva de juros, balanço de banco, aceno em rede nacional. Cada gesto sustenta a ficção de que a espera está terminando. O Copom fixa a Selic em 13,75% e o mercado para. O governo promete seriedade fiscal, sem prejudicar os mais pobres. O que se pede segue fora de cena: os detalhes. O Planalto afirma que eles virão no segundo ato, após o retorno de Lula da COP31, na Turquia.

Em Beckett, Godot é menos personagem do que hipótese: salvação, desculpa ou puro adiamento. No Brasil de agora, o “pacote” cumpre papel parecido. Enquanto não chega, justifica projeções paralisadas, dólar inquieto e PIB de 2027 à beira da estagnação. Poucos admitem o risco beckettiano: que a mudança anunciada sirva sobretudo para manter todos falando do amanhã.

Entre o pronunciamento de ontem e a volta de Lula do exterior, o mercado segue esperando na beira da estrada. Compromisso verbal de Lula e a manutenção da Selic em 13,75% serão suficientes para acalmar o mercado até a volta do presidente da COP31?

LIDE divulga finalistas do Prêmio Líderes Regionais

O LIDE divulga, nesta semana, a lista dos selecionados para a final do Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco. A primeira etapa do prêmio, que contou com auditoria da PwC, registrou a participação de 432 nomes, divididos em 12 categorias setoriais (Agro, Indústria, Comércio, Energia, Logística, Construção, Infraestrutura, Tecnologia e Inovação, Saúde, Educação, Sustentabilidade e Finanças) e 3 categorias especiais (Empresário do Ano, Empresária do Ano, e Jovem Empresário do Ano).

Tech Woman deve reunir 2 mil participantes no Recife

O Recife recebe, no próximo sábado (14), a quarta edição do Tech Woman, evento voltado ao protagonismo feminino na tecnologia e ao desenvolvimento profissional das mulheres. A organização espera reunir cerca de 2 mil participantes no Recife Expo Center. A programação inclui mentorias individuais, feira de pequenos negócios, espaços de networking e iniciativas de incentivo à inclusão social.

Emissão de Identidade Nacional no Guararapes

Seguindo sua agenda de utilidade pública, o Shopping Guararapes recebe ação do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), da Polícia Civil, para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). São 250 vagas diárias, mediante agendamento no site www.pecidadao.pe.gov.br.

