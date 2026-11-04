Mercado precifica medo com rumos da política monetária

Boletim Focus, que mede o humor das instituições financeiras do país, elevou todas as projeções para 2026, com exceção do PIB, que teve uma revisão para baixo (1,76%). A inflação projetada para o fim do ano é de 5,22%, a Selic foi para 13,50% e a cotação do dólar para R$ 5,34

Reunião do Copom debate sobre a taxa básica de juros da economia brasileira (Raphael Ribeiro/ Banco Central)

O Copom divulga nesta quarta-feira (4) sua decisão sobre taxa Selic: manutenção em 13,75% ou redução para 13,50%? A depender do primeiro Boletim Focus (que mede o humor das instituições financeiras) pós-eleição, o cenário futuro é desalentador. O mercado prevê mais inflação, juros altos por mais tempo, câmbio mais fraco e crescimento menor. Na linguagem do cidadão: crédito mais caro, importado mais pesado e freio na atividade econômica.

No boletim, as instituições financeiras elevaram todas as projeções futuras, com exceção do PIB: Inflação, de 5,19% para 5,22%; Selic ao fim do ano, de 13,25% para 13,50%; dólar ao fim do ano, de R$ 5,05 para R$ 5,34, e PIB, de 1,80% para 1,76%.

Para o cidadão, o cenário sugere o adiamento de uma possível troca de carro, compra de produtos importados não urgentes, assim como viagens e despesas em moeda estrangeira. Pelos menos por alguns dias ou semanas, já que sem uma política fiscal definida, o que rege o mercado é o medo.

Caruaru recebe a Bienal do Barro do Brasil



Caruaru recebe a 3ª Bienal do Barro do Brasil, celebrando uma tradição que também movimenta a economia. A cidade concentra mais de 2,4 mil empresas da economia criativa, representando cerca de 40% dos empreendimentos do setor nos Agrestes Central e Setentrional. Na Feira de Caruaru, são mais de 400 comerciantes de artesanato, enquanto no Alto do Moura mais de 200 famílias vivem da produção em barro.

Setor imobiliário debate agenda econômica



O Recife Expo Center sedia, nesta quinta-feira (5), o Fórum Imobiliário Brasileiro, encontro que reúne empresários, juristas e autoridades para discutir vetores de crescimento, transformações urbanas e os impactos regulatórios no mercado imobiliário. O presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, e sua diretoria serão os anfitriões do evento.

Prefeitura de Jaboatão faz plantão no Guararapes



A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, promove até a sexta-feira (6), a XXI Semana Nacional de Conciliação, realizada no Shopping Guararapes. Na ação, promovida em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, é oferecido o abatimento integral de juros e multas para quem quitar os débitos à vista.

Trade de Porto de Galinhas debate políticas de ESG



O Porto de Galinhas Conventions & Visitors Bureau realiza, nesta quinta-feira (5), o encontro Turismo + ESG. O evento promoverá a troca de experiências entre os empresários e executivos do setor, além de reflexões sobre sustentabilidade, inovação, responsabilidade e as novas práticas que estão redefinindo o setor e a forma de fazer turismo.

