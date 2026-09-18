Pernambuco supera a marca de 100 mil turistas estrangeiros recebidos entre janeiro e agosto deste ano

Segundo dados do Ministério do Turismo, o estado recebeu 105.965 visitantes internacionais, o que representou um crescimento de 68,9% em relação ao mesmo período de 2025. Recife e Porto de Galinhas estão na lista dos dez destinos mais procurados do país

Aeroporto do Recife (Foto: Aena/Divulgação)

O turismo vem se consolidando como um dos motores da economia de Pernambuco neste ano. Um dos destaques é o turismo internacional, que apresentou um crescimento de 68,9% no período de janeiro a agosto de 2026 na comparação com 2025.

Em oito meses, o estado bateu a marca de 100 mil visitantes estrangeiros, registrando 105.965 entradas de turistas internacionais. Para efeitos de comparação, no mesmo intervalo de 2025 foram contabilizadas 62.753 chegadas.

Os dados fazem parte de levantamento conjunto do Ministério do Turismo, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e da Polícia Federal. O resultado estadual acompanha o ritmo de expansão do mercado nacional, que somou 6,45 milhões de turistas estrangeiros de janeiro a agosto de 2026, o segundo melhor desempenho da série histórica para o período.

Apenas no mês de agosto, foram 576.276 viajantes internacionais no país, um crescimento de 37,9% na comparação com o patamar pré-pandemia de agosto de 2019. Em 2025, o Brasil havia atingido a marca anual recorde de 9,2 milhões de visitantes do exterior.



A ampliação da malha aérea operada no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, hoje consolidado como centro de conexões do Nordeste, tem servido de sustentação para esse avanço.

Novos voos

Recentemente, a Secretaria de Turismo estadual anunciou o início de uma nova frequência da companhia aérea de baixo custo JetSmart ligando o Recife a Montevidéu, no Uruguai, rota que se soma ao voo direto da companhia chilena para Buenos Aires, na Argentina, já em operação.

Com o novo voo, o terminal recifense passou a contar com 13 ligações internacionais diretas, que incluem destinos na América do Sul, na Europa e na África, após a retomada da linha para a cidade de Praia, em Cabo Verde.

Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a ampliação da infraestrutura aeroportuária é indispensável para a expansão da atividade, mas precisa ser acompanhada de estratégias de divulgação contínua no exterior. De acordo com o ministro, a nova ligação com a capital uruguaia tem peso comercial relevante, já que o Uruguai figura atualmente como o terceiro maior emissor de visitantes para Pernambuco.

Confira entrevista com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano

Feliciano destaca que a atração de novas frequências deve ser respaldada por ações permanentes de promoção externa, modelo que vem sendo adotado pelo governo federal por meio do Plano Brasis para dar visibilidade a atrativos culturais, gastronômicos e de ecoturismo das diferentes regiões do País.

A expansão de visitantes estrangeiros ocorre paralelamente à liderança do Estado no turismo doméstico. Levantamento do Anuário Braztoa 2026, da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, aponta Pernambuco como o segundo destino mais vendido pelas agências associadas ao longo de 2025, atrás apenas da Bahia.

Dobradinha Recife–Porto de Galinhas

Dois destinos pernambucanos figuram entre os dez mais procurados do país: Porto de Galinhas, em Ipojuca, em sexto lugar, e a capital pernambucana, Recife, na oitava colocação. A proximidade física entre a capital e o litoral sul tem gerado um modelo de consumo complementar, combinando o turismo de negócios (encontros e congressos) com opções de sol e mar.

Para Feliciano, a oferta simultânea de eventos de negócios e do centro histórico no Recife aliada às praias de Ipojuca, além da proximidade com Olinda, o Agreste e o arquipélago de Fernando de Noronha, estimulam o turista a prolongar a estada e a gastar mais em diferentes segmentos da economia local.

