Pernambuco supera a marca de 100 mil turistas estrangeiros recebidos entre janeiro e agosto deste ano
Segundo dados do Ministério do Turismo, o estado recebeu 105.965 visitantes internacionais, o que representou um crescimento de 68,9% em relação ao mesmo período de 2025. Recife e Porto de Galinhas estão na lista dos dez destinos mais procurados do país
Publicado: 18/09/2026 às 18:00
Aeroporto do Recife (Foto: Aena/Divulgação)
O turismo vem se consolidando como um dos motores da economia de Pernambuco neste ano. Um dos destaques é o turismo internacional, que apresentou um crescimento de 68,9% no período de janeiro a agosto de 2026 na comparação com 2025.
Em oito meses, o estado bateu a marca de 100 mil visitantes estrangeiros, registrando 105.965 entradas de turistas internacionais. Para efeitos de comparação, no mesmo intervalo de 2025 foram contabilizadas 62.753 chegadas.
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Os dados fazem parte de levantamento conjunto do Ministério do Turismo, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e da Polícia Federal. O resultado estadual acompanha o ritmo de expansão do mercado nacional, que somou 6,45 milhões de turistas estrangeiros de janeiro a agosto de 2026, o segundo melhor desempenho da série histórica para o período.
Apenas no mês de agosto, foram 576.276 viajantes internacionais no país, um crescimento de 37,9% na comparação com o patamar pré-pandemia de agosto de 2019. Em 2025, o Brasil havia atingido a marca anual recorde de 9,2 milhões de visitantes do exterior.
A ampliação da malha aérea operada no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, hoje consolidado como centro de conexões do Nordeste, tem servido de sustentação para esse avanço.
Novos voos
Recentemente, a Secretaria de Turismo estadual anunciou o início de uma nova frequência da companhia aérea de baixo custo JetSmart ligando o Recife a Montevidéu, no Uruguai, rota que se soma ao voo direto da companhia chilena para Buenos Aires, na Argentina, já em operação.
Com o novo voo, o terminal recifense passou a contar com 13 ligações internacionais diretas, que incluem destinos na América do Sul, na Europa e na África, após a retomada da linha para a cidade de Praia, em Cabo Verde.
Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a ampliação da infraestrutura aeroportuária é indispensável para a expansão da atividade, mas precisa ser acompanhada de estratégias de divulgação contínua no exterior. De acordo com o ministro, a nova ligação com a capital uruguaia tem peso comercial relevante, já que o Uruguai figura atualmente como o terceiro maior emissor de visitantes para Pernambuco.
Confira entrevista com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano
Feliciano destaca que a atração de novas frequências deve ser respaldada por ações permanentes de promoção externa, modelo que vem sendo adotado pelo governo federal por meio do Plano Brasis para dar visibilidade a atrativos culturais, gastronômicos e de ecoturismo das diferentes regiões do País.
A expansão de visitantes estrangeiros ocorre paralelamente à liderança do Estado no turismo doméstico. Levantamento do Anuário Braztoa 2026, da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, aponta Pernambuco como o segundo destino mais vendido pelas agências associadas ao longo de 2025, atrás apenas da Bahia.
Dobradinha Recife–Porto de Galinhas
Dois destinos pernambucanos figuram entre os dez mais procurados do país: Porto de Galinhas, em Ipojuca, em sexto lugar, e a capital pernambucana, Recife, na oitava colocação. A proximidade física entre a capital e o litoral sul tem gerado um modelo de consumo complementar, combinando o turismo de negócios (encontros e congressos) com opções de sol e mar.
Para Feliciano, a oferta simultânea de eventos de negócios e do centro histórico no Recife aliada às praias de Ipojuca, além da proximidade com Olinda, o Agreste e o arquipélago de Fernando de Noronha, estimulam o turista a prolongar a estada e a gastar mais em diferentes segmentos da economia local.