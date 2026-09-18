"Reposicionamos o Brasil no cenário internacional"

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, fala sobre o desempenho do Brasil e de Pernambuco na atração de visitantes internacionais, desempenho do turismo doméstico e atração de novas rotas aéreas.

Ministro do Turismo Gustavo Feliciano (Foto: Ministério do Turismo/Divulgação)

O Brasil atravessa um momento de fortalecimento do turismo no cenário internacional, com a valorização da diversidade cultural e regional, diferenciais abordados no Plano Brasis, estratégia de marketing desenvolvida pelo Ministério do Turismo e Embratur. Nesta entrevista concedida ao Diario de Pernambuco, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, detalhou as diretrizes estratégicas que orientam o crescimento do setor em Pernambuco e no país, abordando desde a atração de rotas aéreas até as medidas para baratear as viagens domésticas.

Reposicionamento internacional do Brasil



Nós reposicionamos o Brasil no cenário global sob uma nova premissa, a de um país comprometido com a sustentabilidade, valorização cultural e inclusão social. O viajante hoje busca responsabilidade socioambiental, e o Brasil se apresenta ao mundo pronto para liderar essa agenda.

O Rio e a Amazônia permanecem como grandes vitrines do país, mas o nosso território é ainda muito mais plural. É justamente para traduzir toda essa riqueza em oportunidades que construímos conjuntamente o Plano Brasis, a diretriz estratégica de marketing do Ministério do Turismo e da Embratur direcionada à internacionalização das nossas vocações regionais.

O Plano Brasis atua na promoção da nossa brasilidade, reforçando a identidade cultural do país, o turismo de experiência, o patrimônio histórico, a gastronomia autêntica, o ecoturismo de base comunitária e nossas grandes manifestações populares. Assim, mostramos que o país vai muito além dos atrativos tradicionais, revelando um Brasil sustentável, acolhedor e surpreendente em cada uma das suas cinco regiões.

Crescimento de Pernambuco



Esse crescimento expressivo de Pernambuco é o resultado direto de uma estratégia combinada e bem-executada, fundamentada na ampliação da conectividade aérea, na promoção internacional direcionada e na maturidade de uma oferta turística cada vez mais diversificada. Entre j0aneiro e agosto deste ano, Pernambuco recebeu quase 106 mil visitantes internacionais, contra os cerca de 62,7 mil do mesmo período de 2025.

Esse avanço representa mais de 43 mil novos turistas circulando pelo estado, movimentando a economia local, gerando emprego e fortalecendo toda a cadeia produtiva da região.

Pernambuco, por sinal, consolidou-se como o segundo estado mais vendido pelas operadoras de turismo do país, segundo a Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), com Porto de Galinhas e Recife figurando entre os 10 destinos brasileiros líderes em procura.

O crescimento de Pernambuco no turismo internacional não deve ser visto como uma competição regional, pois quando um destino do Nordeste se fortalece e atrai visibilidade, toda a região se beneficia e ganha relevância globalmente.

Dobradinha Recife–Porto de Galinhas



Recife e Porto de Galinhas não competem, eles se somam. É um diferencial enorme. O visitante pode vir para um evento de negócios na capital, curtir a gastronomia e o Recife Antigo e, no mesmo dia, ir relaxar nas praias do litoral sul.

Na prática, essa facilidade faz o turista passar mais dias no estado e consumir em mais setores. Além dessa dobradinha, Pernambuco ainda oferece a história de Olinda, a força do Agreste e a exclusividade de Fernando de Noronha a curta distância. Essa diversidade de roteiros em distâncias acessíveis facilita a comercialização do destino, tanto nos grandes emissores nacionais, quanto nas prateleiras das operadoras internacionais.

Conectividade aérea e o hub do Recife



A conectividade aérea é fundamental para qualquer destino que queira crescer no mercado turístico global. O Recife se consolidou como um dos principais hubs aeroportuários do Nordeste porque oferece logística, um terminal moderno e conexões diretas com mercados estratégicos das Américas, da Europa e da África.

Essa nova ligação internacional entre Montevidéu e o Recife reforça a conexão de Pernambuco com um dos seus mercados emissores mais estratégicos na América do Sul, visto que o Uruguai ocupa atualmente a posição de terceiro país que mais envia turistas para o estado.

Mas a atração de um voo é apenas o primeiro passo. O voo se sustenta mesmo quando há um trabalho permanente de promoção internacional do destino, como a que vem sendo executada por meio do Plano Brasis.

Turismo de cruzeiros



O Brasil tem uma costa privilegiada, especialmente no Nordeste, e o segmento de cruzeiros é estratégico para a nossa economia. O trabalho do Ministério do Turismo está focado em transformar todo esse potencial em resultados concretos. Mantemos um diálogo permanente com o segmento de cruzeiros, a fim identificar desafios e construir soluções junto ao Governo Federal que aumentem a competitividade do Brasil na área.

Tive, inclusive, a oportunidade de visitar recentemente o Terminal Marítimo de Passageiros do Recife para acompanhar os preparativos da nova temporada de cruzeiros. Atuamos em total sintonia com o Ministério de Portos e Aeroportos, governos locais e as companhias marítimas para aprimorar a receptividade aos viajantes.

O cruzeiro é uma engrenagem que movimenta toda a cadeia produtiva do turismo: quando o passageiro desembarca, ele consome a gastronomia, contrata guias, realiza passeios e compra do artesanato local,injetando recursos diretamente no comércio da cidade.

“Conheça o Brasil"



O “Conheça o Brasil: Voando” reúne ações que vão desde parcerias com companhias aéreas para a promoção de destinos até o incentivo a viagens em baixa temporada. Os resultados já são visíveis no cenário doméstico: a movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros atingiu o maior número da história nos primeiros sete meses deste ano, alcançando a marca de 59 milhões de pessoas. Esse cenário ganha ainda mais relevância por ocorrer logo após um ano histórico como 2025, quando atingimos o recorde de 101,2 milhões de viajantes.

O Nordeste tem um papel central nessa estratégia, pela força e a capacidade dos seus destinos de despertar interesse e atrair visitantes. Pernambuco é um importante parceiro nas ações do Conheça o Brasil, a exemplo da adesivação de aeronaves com imagens deFernando de Noronha. O nosso objetivo final é fazer o brasileiro viajar mais pelo próprio país o ano inteiro, movimentando a economia de norte a sul e gerando renda, inclusão social e dignidade para o nosso povo.

Custo das passagens aéreas



O nosso trabalho no Governo Federal é atuar para que o brasileiro tenha cada vez mais opções, facilidades e incentivos para viajar pelo seu próprio país ao longo de todo o ano. O caminho para ampliar e democratizar o acesso ao turismo doméstico passa por aumentar a oferta de voos, pela atração de novas companhias e pelo fortalecimento da concorrência no mercado nacional, o que temos buscado a partir de uma parceria contínua com o Ministério de Portos e Aeroportos e a ANAC.

Além disso, adotamos medidas firmes para conter as oscilações de preços causadas por instabilidades geopolíticas externas, como a guerra no Oriente Médio. O governo brasileiro zerou temporariamente os tributos federais (PIS/Pasep e Cofins) sobre o querosenede aviação. Essa desoneração aliviou a pressão sobre os custos operacionais das companhias e teve como objetivo evitar repasses ainda maiores ao preço final das passagens.

No Ministério do Turismo, a nossa estratégia é atuar fortemente na promoção de novos destinos, no estímulo à realização de viagens fora dos períodos de alta temporada e na realização de iniciativas como o Salão do Turismo, que neste ano foi promovido em Fortaleza(CE) – a primeira vez do evento na região Nordeste. Quanto maior for a oferta de rotas aéreas, datas e destinos estruturados pelo país, mais opções o consumidor terá para planejar suas viagens com antecedência e condições vantajosas.