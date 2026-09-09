Refeno anuncia novidades e terá embarcação com estrelas do esporte na sua 37ª edição

Pâmela Rosa, Maurren Maggi e Richarlyson estarão a bordo de embarcação na travessia entre Recife e Fernando de Noronha

Refeno 2026 (Divulgação)

A 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno), que terá largada no dia 19 de setembro, no Marco Zero do Recife, contará este ano com participações especiais. Três grandes nomes do esporte brasileiro vão sair da zona de conforto e enfrentar um novo desafio: a travessia de cerca de 300 milhas náuticas entre o Recife e Fernando de Noronha.

Pâmela Rosa, destaque do skate; Maurren Maggi, campeã olímpica do salto em distância; e Richarlyson, ex-jogador de futebol e comentarista do SporTV vão integrar a tripulação do veleiro pernambucano Algo Mais, vivenciando a rotina da vela oceânica em todas as suas dimensões. A proposta é apresentar os desafios da regata a partir do olhar de quem vem de outras modalidades esportivas.

A participação da embarcação das estrelas do esporte é uma parceria entre o Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a Refeno e o Esporte Espetacular, da Globo.

As novidades da maior Regata Oceânica da América Latina foram apresentadas em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (9) e contou com a presença Paulo Perez, comodoro do Cabanga e presidente do Instituto Cabanga; Otávio Mignot, vice-comodoro e coordenador do Comitê Gestor da Refeno; Dante Novaes, coordenador da Refeno; e Walter Neukranz, diretor de Vela Oceânica. Além deles, estiveram presentes o capitão de Mar e Guerra André Luiz, capitão dos Portos de Pernambuco; Virgílio Oliveira, administrador-geral de Fernando de Noronha; Felipe Porto, secretário de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife; Eduardo Loyo, diretor-presidente da Empetur.

A 37ª edição da Refeno também traz outras duas novidades. A criação da premiação Fita Dourada, que será dada ao primeiro barco monocasco a chegar a Fernando de Noronha; e um grande show aberto a toda a população da Ilha, na segunda-feira (21), para celebrar a chegada das embarcações.

“É um desafio que nós temos todos os anos, e que está ficando cada vez mais difícil, de fazer uma regata ainda melhor que o ano anterior. Este ano, como novidade, trazemos essa festa aberta ao público de Fernando de Noronha, celebrando a população que recebe tão bem a Refeno”, disse Paulo Perez, comodoro do Cabanga e presidente do Instituto Cabanga.

Adrenalina Pura busca ampliar hegemonia



O Adrenalina Pura, atual Fita Azul da Refeno e maior campeão da história da prova, é mais uma vez um dos destaques da competição. O barco conquistou seu décimo título em 2025 e chega à 37ª edição buscando manter a sequência iniciada em seu retorno à competição.

O Adrenalina Pura venceu as edições de 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025. O barco também é dono do recorde absoluto da travessia: em 2007, completou o percurso em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos.

Originalmente da Bahia, o Adrenalina Pura foi adquirido em 2023 por velejadores pernambucanos e voltou a participar da Refeno naquele ano. Desde então, retomou o protagonismo na competição e venceu as três últimas edições.

Em 2025, o barco completou a travessia em 17 horas, 47 minutos e 46 segundos, garantindo mais uma vez a Fita Azul.

94 barcos já estão inscritos

A 37ª Refeno reúne, até o momento, 94 embarcações, representantes de 13 estados brasileiros e quatro países estrangeiros. Entre os participantes internacionais estão os argentinos Miss Laura e Don Quijote II, o português Rajadão e o norte-americano Sea Wind II.

São Paulo lidera o número de embarcações inscritas, com 18 barcos, seguido por Rio de Janeiro, com 14; Bahia e Pernambuco, com 12 cada; Paraná e Santa Catarina, com oito; Rio Grande do Sul, com sete; Espírito Santo, com três; Rio Grande do Norte e Goiás, com dois; e Paraíba, Sergipe e Piauí, com um barco cada.

Crianças e jovens no caminho do mar

A relação das crianças com o mar também está entre os focos da programação da Refeno. No Recife, estudantes de escolas públicas da Região Metropolitana participam, no dia 10 de setembro, de uma visita ao Cabanga, em uma ação do Instituto Cabanga.

No dia 19, antes da largada, a programação no Marco Zero inclui a apresentação infantil Hélio e o vento do mar, de Cleyton Cabral, na Avenida Rio Branco.

Já em Fernando de Noronha, o Instituto Cabanga promove entre os dias 14 e 18 de setembro a Oficina de Roda Rítmica, no Centro Educacional Infantil Bem-me-quer.

No dia 22, a Refeninho leva pelo terceiro ano seguido as ações da Refeno para crianças e jovens de Fernando de Noronha. A programação contará com um passeio de barco pela ilha, acompanhado pelo ICMBio, proporcionando uma imersão na navegação à vela, na cultura marítima, na educação ambiental e na importância da conservação do arquipélago.

A programação também inclui, no dia 13, o Refeno para Todos, iniciativa que promove a visitação de pessoas neurodivergentes aos veleiros no Cabanga.

Responsabilidade social e ambiental

As ações do Instituto Cabanga também fazem parte da programação em Fernando de Noronha. Entre elas estão a ação social veterinária, realizada em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária de Noronha (NVA), no dia 21; o World Cleanup Day 2026, com limpeza ambiental na Praia do Porto Santo Antônio; ações de saúde no Hospital São Lucas; atendimentos sociais no Centro Educacional Infantil Bem-me-quer e na Escola Estadual Fernando de Noronha; e atendimento jurídico na Casa de Justiça e Cidadania.

A programação inclui ainda a doação de livros para a Biblioteca Pública Distrital Heleno Armando e uma oficina de escrita criativa na Escola Estadual Fernando de Noronha.

Programação cultural acompanha a regata

Muito antes da largada, a programação da 37ª Refeno começa no Cabanga e reúne música, palestras e atividades para os velejadores, associados e público.

A abertura oficial ocorre no dia 12 de setembro, na Quadra Carlos Russell, com Open Feijoada, Samba de Mesa, Rafa e Pipo Marques e Kelly Oliveira.

Nos dias seguintes, a programação inclui palestras sobre experiências no mar e na vela, entre elas “Embarcação Atrevida - Histórias e Desafios”, com Átila Bohm; “Da Refeno ao Caribe!”, com Ademir de Miranda (Gigante); e “O que aprendi morando no mar”, com Adriano #Sal.

Também estão previstas a Noite da MPB, com Amanda Rodrigues; Roda de Samba com Eco do Boteco & Churrasco do Sul - Fogo de Chão; a apresentação “Cada minuto conta: a experiência do Barco Brasil na Globe 40”, com Luiz Bolina e José Guilherme; e o Rock in Concert com a Downtown Band.

No dia 17, acontece a Festa Oficial da 37ª Refeno, com apresentação do maestro Spok e show de Tony Garrido.

No dia seguinte, 18 de setembro, a palestra “Meteorologia para Refeno 2026”, com Giovani Dolif, encerra a programação preparatória antes da largada.

Largada

A largada da 37ª Refeno acontece no dia 19 de setembro, no Marco Zero do Recife. Uma programação especial foi montada para este grande dia. No Marco Zero, entre 11h e 14h, haverá desfile de Bonecos Gigantes, apresentação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Gigante do Samba e participação da Banda da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

A partida da regata está prevista para as 12h, dando início à travessia de cerca de 300 milhas náuticas até Fernando de Noronha. No mar, as embarcações participantes são o destaque, mas não são os únicos. Em terra, o protagonismo é do público, que sempre dá um show de participação no Marco Zero, confirmando a Refeno como um evento chave no calendário da cidade.

Noronha recebe os velejadores

A programação em Fernando de Noronha começa antes mesmo da chegada das embarcações. No dia 21, além das ações social e ambiental, a Praça Mergulhão, no Porto Santo Antônio, recebe o receptivo de boas-vindas, com DJ Flávia Pessoa, apresentação de Mulheres que Bailam e Maracatu Nação Noronha – Ponto de Cultura e Memória Dona Nanete, Nego Noronha, Digão (Raimundos) e Sony Bass.

No dia 23, o Museu do Tubarão recebe festa de premiação da 37ª Refeno. Como já virou tradição, a programação terá shows para marcar o encerramento do evento.

Lista de vencedores da Fita Azul nos últimos 10 anos

2025 — Adrenalina Pura

2024 — Adrenalina Pura

2023 — Adrenalina Pura

2022 — Aventureiro 4

2021 — Patoruzú - CTViagens

2019 — Patoruzú-CTV Viagens

2018 — Patoruzú-CTV Viagens

2017 — Camiranga

2016 — Camiranga