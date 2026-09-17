Recife ganha mais uma rota com voos diretos para Cabo Verde

Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação)

A Cabo Verde Airlines anunciou uma nova ligação entre Cabo Verde e Pernambuco. A partir de 12 de dezembro, o Recife, que já contava com voos diretos para Praia, capital do país, também passará a ter operações semanais para a Ilha do Sal. A nova rota amplia as oportunidades para turismo e negócios entre a África e a América do Sul.

De acordo com a companhia aérea, a rota também expande as opções de conexão entre Recife e Lisboa, com duas opções semanais em cada sentido: Lisboa – Recife, via Praia, às quartas-feiras; Lisboa – Recife, via Sal, aos sábados; Recife – Lisboa, via Praia: às quintas-feiras, e Recife – Lisboa, via Sal, aos domingos.

As reservas para os voos Recife-Sal e Sal-Recife já estão disponíveis nos canais oficiais da Cabo Verde Airlines e nas redes parceiras.

Durante o seminário “Oportunidades de Negócios entre Pernambuco e a África Ocidental", promovido pela FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco) em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae-PE), que aconteceu no dia 9 de setembro, o embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Máximo D'Oliveira, destacou que as ligações aéreas entre seu país e Pernambuco estreitam conexões entre o Brasil e a África.

"Já fizemos a retomada aérea e estamos trabalhando para uma linha marítima para criar as condições para que os setores privados dos dois lados façam uso desses caminhos que a diplomacia e a política abrem", pontua.