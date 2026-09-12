Porto do Recife celebra 108 anos reafirmando vocação logística e turística de Pernambuco

O aniversário de 108 anos coincide ainda com um anúncio relevante: o Porto do Recife será a porta de entrada da temporada brasileira de cruzeiros marítimos 2026/2027

Recife, PE, 19/09/2025 - RAQUEL LYRA PORTO DO RECIFE - Na manhã desta sexta-feira(19), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou o a ordem de serviço no Porto do Recife, o ministro de Porto e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também esteve presente. (Rafael Vieira)

Por Wagner Augusto de Godoy Maciel*



Inaugurado como porto organizado em 12 de setembro de 1918, o Porto do Recife completa 108 anos de existência reafirmando sua posição como pilar estratégico para o desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco. Estrategicamente instalado na Ilha do Recife, o terminal atravessa um ciclo focado em eficiência operacional, modernização de infraestrutura, sustentabilidade e diversificação de receitas.

Com foco na ampliação do faturamento e do volume de movimentação, o Porto do Recife mantém atuação fundamental no abastecimento do estado e do Nordeste. A movimentação de mercadorias é concentrada em granéis sólidos, como açúcar, fertilizantes, malte de cevada, barrilha, trigo e bobinas de aço, e em cargas gerais destinadas ao arquipélago de Fernando de Noronha.

A atual gestão investe continuamente na otimização da infraestrutura. Estão em execução obras de dragagem para ampliação do calado, com aportes da ordem de R$ 95 milhões frutos de parceria entre os governos estadual e federal. Além disso, há estudos técnicos para a recuperação dos cais e ações de segurança para a obtenção da certificação internacional ISPS Code. As medidas visam atrair novos fluxos logísticos e garantir agilidade no desembarque de insumos essenciais para a indústria local, o agronegócio e a cadeia do turismo.

O aniversário de 108 anos coincide ainda com um anúncio relevante: o Porto do Recife será a porta de entrada da temporada brasileira de cruzeiros marítimos 2026/2027. A partir do próximo mês de novembro, o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) receberá o primeiro navio internacional da estação, inaugurando um ciclo de crescimento gradual no fluxo de turistas pelo litoral brasileiro.

Com a adequação do calado, a atracação de embarcações de maior porte a partir de 2027 impulsionará a cadeia produtiva local, injetando recursos no comércio de bens e serviços, com impacto direto na geração de empregos.

Olhando para o futuro, a administração aposta em frentes operacionais integradas, na dinamização da área alfandegada e na expansão de espaços de armazenagem secundária com atração de novos operadores focados em logística de valor agregado. A cessão e o arrendamento dessas áreas consolidarão o terminal central como um hub de serviços marítimos e urbanos.

Para o Recife, o porto permanece como símbolo de resiliência, vitalidade urbana e pujança econômica. Para Pernambuco, o terminal segue como catalisador da competitividade logística e indutor do comércio exterior. Ao comemorar 108 anos, o Porto do Recife demonstra que a convivência entre a tradição centenária e as demandas do mercado moderno é o caminho para continuar fortalecendo a economia pernambucana.

* Wagner Augusto de Godoy Maciel é diretor-presidente do Porto do Recife.