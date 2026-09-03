Ministro do Turismo visita Porto do Recife antes da temporada de cruzeiros 2026/2027

Visita aconteceu nesta quinta-feira (3) (Tsuey Lan Bizzocchi/Porto do Recife)

O Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, visitou o Terminal Marítimo de Passageiros do Recife nesta quinta-feira (3). Durante a visita técnica, o titular da pasta vistoriou as estruturas para a temporada de cruzeiros 2026/2027, que se inicia em novembro, e avaliou as instalações voltadas aos turistas.

O ministro destacou que, até o momento, 10 dos 13 navios que virão ao Brasil passarão pelo Recife. O número de leitos ofertados é de 817 mil, 24% a mais que na temporada anterior. "A gente tá fazendo essa ação de vir aqui no Porto de Recife ver como é que tá se preparando a porta de entrada desses navios de cruzeiro. O objetivo da nossa visita é fomentar essa atividade que tanto traz dividendos para o turismo”, pontuou Gustavo Feliciano.

A chegada dos cruzeiros à capital pernambucana é vista pelo ministro como um convite para que os turistas possam retornar a Pernambuco em um tempo de permanência maior. “A partir dessa primeira experiência, a gente espera que eles possam criar um elo de relação com a rota. Então, ele vai vir ao Recife, talvez conheça algumas coisas de perto, mas aí cabe exatamente a quem faz o turismo de Pernambuco e nós do Ministério poder divulgar o resto do estado. Belezas naturais que se tem no Litoral Sul, no Litoral Norte, no interior do estado, para que ele tenha esse conhecimento e possa regressar”, afirma.

O titular da pasta foi recebido pelo diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, que avaliou como positiva a vinda de Gustavo Feliciano a Pernambuco. “Tivemos a honra de receber aqui no porto o ministro do Turismo para fazer uma visita técnica. Essa visita é boa para o porto porque vai atrair novas melhorias”, destaca.

Wagner Maciel enfatiza que o Porto do Recife vive um momento de melhorias, entre elas a obra de dragagem do canal de acesso, que segundo ele, já foi 40% concluída. “Com essa dragagem, os navios terão capacidade de atracar na frente do próprio terminal aqui do porto, vai trazer maior competitividade, maior conforto para o turista”, explica.

O diretor-presidente do porto também celebrou as parcerias com os governos estadual e federal. “Estamos renovando o sistema de defensas do porto, isso é um investimento de 15 milhões de reais. E também estamos, nesse momento, elaborando um conjunto de projetos para que a gente possa atrair mais investimentos, entre eles a revitalização de armazéns e pavimentação de vias para tornar o Porto do Recife mais moderno e mais competitivo”, conta.