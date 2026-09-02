Golpistas usam sistema de segurança do Pix para cometer fraudes contra empresas

Criminosos utilizam o Mecanismo Especial de Devolução do Pix, ferramenta criada para proteger vítimas de fraudes, para comunicar falsos golpes após compras legítimas e receber o estorno do pagamento

Nova regra do Pix que poderá ajudar a inibir golpes (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix teve seu prazo para contestações ampliado de 30 para 80 dias. O objetivo da mudança é dar fôlego às instituições para investigar e reverter o chamado “falso golpe”. Em uma ironia do sistema financeiro, a tecnologia desenhada especificamente para resgatar o dinheiro de vítimas passou a ser instrumentalizada pelos próprios criminosos. A dinâmica é simples: os golpistas realizam uma compra legítima, efetuam o pagamento via Pix e, logo em seguida, acionam o MED de forma irregular para embolsar tanto o estorno quanto o produto.

Os desafios de segurança no ecossistema crescem na mesma velocidade da sua adoção. Neste caso específico, a ferramenta de proteção terminou sendo vítima de sua própria eficiência. O volume de operações justifica a audácia das fraudes: segundo a Pesquisa de Tecnologia Bancária da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Pix cravou 30 bilhões de operações financeiras em 2025, registrando uma alta de 20% em relação ao ano anterior.

Não é por acaso que a mesma pesquisa projeta que os investimentos dos bancos brasileiros em tecnologia devem superar os R$ 50 bilhões agora em 2026. Desse total, 80% das instituições colocam segurança e privacidade como prioridade absoluta. Hoje, o brasileiro carrega o seu banco na mão, com o mobile banking respondendo por 78% de todas as transações financeiras. Proteger essa agência portátil tornou-se o maior desafio do setor.

Finep libera R$ 435 milhões de crédito em Pernambuco



O Nordeste está no rol de prioridades da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia. A instituição, que já destinou R$ 435 milhões em crédito para Pernambuco este ano, oferece condições especiais para o ecossistema de inovação na região, financiando até 100% do valor total dos projetos. Os recursos podem ser acessados diretamente junto à agência ou por meio do Inovacred, operado por bancos credenciados.

Axia Energia abre vagas de estágio no Nordeste



A Axia Energia, holding sucessora da Eletrobrás no mercado de energia, está com 114 vagas para estágio abertas no país. Do total de oportunidades oferecidas, 22 são destinadas ao Nordeste, das quais 20 voltadas a estudantes universitários e de cursos técnicos. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro no site do Programa de Estágio da Axia Energia.

Arbitragem na agenda da advocacia



O advogado pernambucano Clávio Valença Filho, especializado em arbitragem nacional e internacional, apresentou, nesta terça (1º), o painel “Poderes e limites do árbitro no preenchimento de lacunas contratuais”. A palestra fez parte da programação da 25º edição do Congresso Internacional de Arbitragem, realizado pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), no Rio de Janeiro.

