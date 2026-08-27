Recuperação extrajudicial da Braskem é a segunda maior da história empresarial brasileira

Dívida de R$ 56 bilhões que levou a Braskem a pedir a recuperação extrajudicial só é menor que a da Raízen, que chegou aos R$ 65 bilhões e levou a empresa a apresentar seu pedido em março

Pedido de recuperação extrajudicial da Braskem faz parte do projeto de reestruturação que a companhia negocia com credores e investidores (Joédson Alves/Agência Brasil)

O pedido de recuperação extrajudicial da Braskem pegou o mercado de surpresa, embora a situação financeira da empresa já fosse conhecida. Para o pequeno investidor com ações da Braskem ou cotas em fundos de investimento, o susto foi enorme. Principalmente quando foi anunciado que as ações da empresa seriam retiradas de 18 cestas de ações, o que aconteceu após o fechamento do pregão desta terça-feira (25).

Como efeito imediato, essa saída das cestas obrigou fundos a vender as ações da companhia, seguindo as normas da B3, a bolsa brasileira. Na sequência, essa venda generalizada provoca a queda do valor dos papeis, impondo perdas. O investidor em fundos tem uma certa tranquilidade, afinal esse processo é gerido pela gestão da carteira. Já o pequeno investidor que comprou diretamente ações da empresa, tem que fazer a escolha de Sofia: vender e assumir as perdas ou manter as ações e esperar pela recuperação.

O caso da Braskem não é um fato isolado. A dívida sem garantias de US$ 10,9 bilhões, ou R$ 56 bilhões, fez dela a segunda maior recuperação extrajudicial da história, atrás apenas da Raízen, que entrou com o pedido em março de 2026 para reestruturar uma dívida de R$ 65 bilhões, com as ações saindo da cesta da mesma forma. Fica a pergunta: são casos isolados ou sintoma mais amplo de fragilidade do crédito corporativo sob juros elevados?

Fim do prazo para MPs do diesel e Desenrola



Termina nesta quinta-feira (27) o prazo de 60 dias de validade das Medidas Provisórias (MPs) 1.372/2026, que instituiu a subvenção ao transporte rodoviário, 1.373/2026; que criou o Desenrola Adimplentes, e as 1.353/2026 e 1.354/2026, que tratam de caminhões e ônibus sustentáveis. Todas podem ser prorrogadas por mais 60 dias, o que levaria seu vencimento até 27 de outubro, três dias após o segundo turno das eleições.

Recife busca novos mercados para empresas locais



A Prefeitura do Recife busca estreitar laços com potenciais clientes para as empresas locais do setor de alimentos e bebidas. Os diálogos estão acontecendo com empresários de países como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito, Jordânia e Malásia, que vêm ao Brasil esta semana para participar do “Projeto Comprador Halal do Brasil”, que acontece em São Paulo, e que contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife.

Aeroporto de Noronha ganha sala VIP da AMBAAR



Entregue no mês de maio, o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Fernando de Noronha ganhará, em breve, uma nova sala vip, proporcionando melhoria na infraestrutura e expansão dos serviços voltados ao turismo. Responsável pelo novo espaço, a AMBAAR Lounge está investindo cerca de R$ 4 milhões na implantação da estrutura.

