Governo equilibra Plano Brasileiro de IA entre a China e os Estados Unidos

Brasil anunciou o investimento de R$ 2,3 bilhões em infraestrutura para o desenvolvimento da IA nacional. Do total, R$ 1,3 bilhão financiará parte da infraestrurura, em parceria com as chinesas Huawei e iFlitek. O R$ 1 bilhão custeará o supercomputador nacional, ainda sem parceiro definido mas que o governo espera que seja a Nvidia

No encontro, Musk pediu uma estrutura regulatória para a IA (Créditos: Adobe Stock)

A corrida global pela inteligência artificial ganhou contornos sensíveis no Brasil com o novo pacote do Plano Brasileiro de IA. O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (20), o investimento de R$ 2,3 bilhões em infraestrutura de IA, mas o dado que interessa não é o valor, é a divisão: R$ 1 bilhão vai para um supercomputador nacional via edital competitivo, sem parceiro definido publicamente. Segundo a Agência Reuters, a expectativa do governo é que a licitação seja vencida pela norte-americana Nvidia.

Outro R$ 1,3 bilhão financiará a infraestrutura no Rio de Janeiro em parceria direta com as chinesas Huawei e iFlytek (esta última sob sanções dos EUA por supostos vínculos com o aparato de vigilância do governo chinês). Não é uma simples coincidência. Há um mês, o Brasil foi a única grande democracia ocidental a assinar a ata de fundação da WAICO, organização de governança de IA liderada por Pequim. Do outro lado, os EUA articulam a Pax Silica, hoje com 24 países, incluindo Argentina e Chile. O Brasil está fora da lista.

O governo chama isso de "equilíbrio". É também uma aposta: ficar fora do bloco americano de chips justo quando a disputa tecnológica EUA-China se acirra, e logo depois de o tarifaço ter escancarado a instabilidade da relação com Washington. A pergunta que fica é se o Brasil conseguirá se equilibrar indefinidamente entre as duas potências ou se, em algum momento, será preciso escolher um lado.

Axia energia amplia malha de transmissão no NE



A Axia Energia, empresa sucessora da Eletrobras (que controla a antiga Chesf), anunciou um investimento de R$ 6,2 bilhões na ampliação da malha de transmissão no Nordeste. Os recursos contemplam os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, por sinal, foi escolhido pelo governo federal para sediar o supercomputador brasileiro que dará suporte ao Plano Brasileiro de IA exatamente pela oferta de energia.

Neoenergia mira infraestrutura elétrica em Caruaru



Caruaru, principal polo econômico do Agreste, está no foco de investimentos da Neoenergia Pernambuco. Até 2028, a distribuidora prevê a ampliação da capacidade da Subestação Salgado e implantação de uma nova subestação no Distrito Industrial do município. Os empreendimentos fazem parte do plano de expansão da rede da companhia até 2030.

Senac-PE conclui último Simulado WorldSkills



O Senac Pernambuco conclui, nesta sexta-feira (21), o Simulado WorldSkills, que reuniu competidores de diferentes estados brasileiros numa preparação para a WorldSkills Competition Shanghai 2026, a maior competição de educação profissional do mundo. O torneio internacionalacontece de 22 a 27 de setembro, em Xangai, na China.