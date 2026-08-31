Modo eleições no Brasil e nos Estados Unidos vira pano de fundo para tarifaço

Executivos do Brasil e dos Estados Unidos conversam remotamente sobre as novas tarifas impostas a produtos brasileiros e buscam resolver impasse

Encontro entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump, na Malásia (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Brasil e os Estados Unidos sentam à mesa, mesmo que virtualmente, nesta segunda-feira (31) para voltar a debater o tarifaço contra a importação de produtos brasileiros. A defesa da “soberania e dos interesses nacionais” apregoada pelos dois governos, o daqui e o de lá, revela mais semelhanças do que imagina nossa vã filosofia.

Cada um, a seu modo, entra em “modo eleitoral”. Aqui nos trópicos, a disputa é pela presidência, no Norte, são as midterms (eleições de meio de mandato), que definirão o comando do Congresso e assumem, desde já, um caráter de referendo à política econômica de Trump.

No Brasil, a corrida presidencial parece já cobrar um prêmio de risco, com o dólar futuro reagindo a cada ruído sobre os compromissos fiscais dos candidatos. A tensão é a de sempre, uma velha conhecida dos brasileiros desde a redemocratização.

A novidade vem dos, até então inabaláveis, Estados Unidos. Relatório recente da agência de risco Fitch Ratings alerta para a deterioração da economia por causa dos juros altos, retração do consumo e elevação do déficit fiscal para 7,9% do PIB, ante 7,1% em 2025.

Nessa realidade, na qual Brasília e Washington se olham no espelho, a manutenção de uma disputa entre dois históricos parceiros comerciais parece mais fratricida do que qualquer outra coisa.

Se no Brasil a sobretaxa provoca uma perda de US$ 3 bilhões (R$ 16,6 bilhões) por ano, nos Estados Unidos o aumento dos preços chega ao sagrado hambúrguer dos norte-americanos. Sem dúvida o Brasil perde mais, mas isso não significa que os Estados Unidos ganhem.

Impactos da IA na comunicação das empresas



Os impactos da inteligência artificial na comunicação de marcas e empresas será tema de um encontro com jornalistas na quarta-feira (2). Promovido pela Dupla Comunicação e pela executiva de transformação digital Aline Sordili, o evento acontece no auditório do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD) do Porto Digital, no Bairro do Recife.

Brasileiros ainda desconfiam de IA nos veículos



Pesquisa realizada pela Autoinsights, plataforma de dados e pesquisas do portal Webmotors, revela que apesar de desejar contar com a inteligência artificial em seus carros, os brasileiros ainda não confiam na tecnologia para tarefas mais complexas. As funções mais úteis da IA para os entrevistados são: alertas de segurança, diagnósticos de problemas, sugestões de rotas e assistente de voz.

Treze mil pernambucanos na lista de restituição



O 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2026, que pode ser consultado a partir desta segunda (31), contempla 13.155 pernambucanos. Juntos, os contribuintes do estado vão receber R$ 38,12 milhões, o que representa uma média de R$ 2.897,76 por pessoa.

