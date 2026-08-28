Trabalho de motociclista de app é realidade e profissionalização é o desafio

Profissão de motociclista de aplicativo veio para ficar, quer as pessoas gostem ou não. Conviver com a atividade, capacitar os trabalhadores e investir em segurança são desafios a serem encarados por empresas, poder público e representantes da categoria

Motociclistas por aplicativo se mobilizam para cobrar mais segurança (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O “bico” de motociclista de aplicativo vem se transformando em profissão, principalmente após a pandemia da covid-19, e veio para ficar, independentemente de as pessoas gostarem ou não da atividade. Constatada essa realidade, cabe ao poder público, às empresas, aos trabalhadores e à sociedade aprender a lidar com isso e estabelecer respeito mútuo.

Acidentes de trânsito e a atividade de transporte e entregas por duas rodas têm relação direta, até prova em contrário, mas a questão não é tão simples como se pode imaginar. Há também a questão das cinquentinhas, o uso irregular e sem equipamentos mínimos de segurança, como capacete, no interior e zonas rurais - inclusive em municípios da Região Metropolitana do Recife.

No Recife, a plataforma 99, a prefeitura, por meio da CTTU, a Honda, por meio do Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH), e o Sindicato dos Entregadores Autônomos de Moto e Bike de Pernambuco (Seambape) desenvolvem um projeto de compartilhamento de informações voltado à redução de acidentes de trânsito.

Na iniciativa, a 99 fica com a telemetria, a prefeitura com as intervenções de mobilidade e a Honda e o sindicato com a formação dos motociclistas. No Recife, um dado mensurável é a redução de 50% nas sinistralidades com pessoas feridas no Viaduto Capitão Temudo e de 67% na Avenida Doutor José Rufino. O resultado foi alcançado após a instalação de radares em pontos nos quais os dados da 99 apontaram maior incidência de excesso de velocidade. São resultados que animam, mas a estrada ainda é longa

Concurso de queijos e lácteos na Agrinordeste

A Agrinordeste 2026, que acontece de 3 a 7 de setembro, no Pernambuco Centro de Convenções, será palco da 11ª edição do Concurso de Lácteos, com exposição no espaço Show de Lácteos da feira. Serão avaliados produtos como: Queijo de Coalho Industrial (produzido a partir de leite pasteurizado); Queijo de Coalho Artesanal (produzidos a partir de leite cru); Queijo de Manteiga; Manteiga; Doce de Leite industrial; Doce de Leite artesanal; Fermentados; Inovações e as subcategorias queijos frescos, queijos maturados e queijo muçarela.

Refis de Jaboatão ganha reforço no Guararapes

A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes leva o atendimento aos contribuintes do IPTU, ISS e CIM para o posto avançado instalado no shopping Guararapes. A iniciativa pretende dar suporte aos inadimplentes que querem regularizar a situação nessa reta final do REFIS 2026, que vai de 31 de agosto até 4 de setembro. A iniciativa permite a negociação de débitos municipais com descontos de até 90% sobre juros e multas para pagamento à vista e possibilidade de parcelamento em até 48 meses.

