Congresso volta do recesso com uma extensa para votar em duas semanas

No Senado, parlamentares terão que apreciar 87 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados nas duas casas legislativas e vários projetos de lei. Definição do valor do salário mínimo para 2027, definido em R$ 1.717, depende dessas votações

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinári (Jonas Pereira/Agência Senado)

Encerrado o prazo para a realização das convenções partidárias, na próxima quarta-feira (5), o Brasil terá duas semanas para se preparar para 2027 e tentar destravar projetos em tramitação no Congresso Nacional. Para isso, será preciso fazer andar o que ficou parado durante todo o primeiro semestre. A primeira acontece entre os dias 10 e 14 de agosto, e a segundo entre 31 de agosto e 3 de setembro.

Não falta o que discutir nessas duas semanas. No Senado, por exemplo, o fim da escala de trabalho 6x1 continua em debate, embora poucos acreditem num desfecho para agora. Antes, é preciso apreciar 87 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados nas duas casas legislativas. As propostas tratam de temas diversos e precisam ser votados para liberar a pauta.

Diretamente ligado à vida do brasileiro, o orçamento da União para o próximo ano aguarda votação dos parlamentares. Entre os destaques da lei orçamentára está o novo valor do salário mínimo, fixado em R$ 1.717, o que representa um reajuste de R$ 96, além dos investimentos na saúde, educação, segurança, infraestrutura. São duas semanas para tudo, ou então, só após as eleições.

Futuro do setor elétrico pernambucano em debate



O Recife recebe, no próximo dia 6, o Fórum Sindenergia 2026. A programação conta com temas como “A Explosão da Eletromobilidade no Brasil”, “Armazenamento e Soluções Híbridas”, “Plano de Desenvolvimento Estratégico de Pernambuco” e “Eficiência Energética como Motor da Descarbonização”. O encontro acontece no Empresarial RioMar e as inscrições estão abertas na plataforma Sympla.

Mercado Moda Mix reforça setor de confecções



A Moda Autoral de Pernambuco conta com um novo programa voltado ao fortalecimento de pequenos negócios, o Mercado Moda Mix. Promovida pelo Sebrae e pela Adepe, a iniciativa dispõe de cerca de R$ 730 mil em investimentos, tendo como um de seus destaques a Jornada Criativa, que vai contemplar 25 empresas com oficinas coletivas, consultorias e suporte à criação e desenvolvimento de novas coleções.

Di2win representa o Porto Digital em evento nacional



A deep tech pernambucana Di2win, empresa embarcada no Porto Digital focada no desenvolvimento de soluções de automação com uso de Inteligência Artificial e robotização, participa do Intelligent Automation Summit 2026, um dos principais eventos brasileiros voltados ao segmento. A empresa integra a programação com a palestra “IA: O Hype passa. O ROI fica”, conduzida pelo CEO da Di2win, Paulo Tadeu, e pelo Head de Digital Services da Xerox Brasil, Rafael Hirata.