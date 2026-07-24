FMI afirma que tarifaço terá impacto moderado sobre economia brasileira

Fundo Monetário Internacional estima um crescimento de 2,4% para a economia brasileira em 2026. Segundo relatório da organização mundial, os efeitos do tarifaço serão reduzido por causa do grande número de exceções, pela participação reduzida dos Estados Unidos nas exportações do país pela resiliência interna às oscilações do petroleo no mercado global

FMI - Fundo Monetário Internacional (MANDEL NGAN / AFP)

Os Estados Unidos confirmaram, nesta quinta-feira (23), uma nova tarifa de 12,5% sobre parte das importações do Brasil e de outros 85 países, incluindo União Europeia, Reino Unido e Argentina. Desta vez, a alegação é que parte das exportações brasileiras se beneficiam de trabalho forçado. Com a medida, alguns produtos brasileiros podem ser taxados em até 37,5%, quando somadas a nova sobretaxa aos 25% já em vigor.

Para o FMI, no entanto, o tarifaço de Trump deve ter impacto moderado sobre a economia. De acordo com relatório da instituição também divulgado nesta quinta, reproduzido pela Folha de S. Paulo, o Fundo estima um crescimento de 2,4% para a economia brasileira. Como atenuantes, o FMI cita o grande número de exceções e o fato de os Estados Unidos responderem por cerca de 11% das exportações brasileiras.

O documento segue destacando a resiliência do país à alta do petróleo, por ser um exportador líquido da commodity e possuir uma matriz energética predominantemente renovável, o também resiliente mercado de trabalho e as robustas reservas internacionais.

O órgão, no entanto, projeta inflação de 5,6% para este ano e uma convergência lenta para a meta de 3% apenas em 2028. O documento também destaca a necessidade de aprimorar o arcabouço fiscal, manter a atual política monetária para convergir a inflação à meta, blindar os programas sociais essenciais e ampliar a diversificação de parceiros comerciais.

Sicred registra alta de aplicações em renda variável



A cooperativa de crédito Sicred registrou, no último mês de maio, um volume de recursos aplicados em renda variável de R$ 160,4 milhões em Pernambuco. O montante representa um crescimento de 86,08% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Segundo dados da B3, os pernambucanos somam R$ 10,18 bilhões em investimentos na bolsa.

Colégio Imaculado investe em melhorias nas férias



O Colégio Imaculado Coração de Maria, um dos mais tradicionais de Olinda, recebe os alunos para o segundo semestre após aproveitar as férias escolares para investir na modernização dos seus espaços. Os investimentos realizados pela instituição, atualmente com 71 anos de atuação na educação, contemplou a criação de novos ambientes voltados à inovação pedagógica.

Neoenergia reforça relacionamento com o cliente



A Neoenergia foi buscar na música “Cegos no Castelo”, do cantor e compositor Nando Reis, a trilha sonora para sua nova campanha publicitária, que estreou nacionalmente nesta semana. A campanha usa a relação entre uma pessoa cega e seu cão-guia como metáfora para se referir à relação de confiança entre a distribuidora e seus clientes.

