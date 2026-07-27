Academias, suplementos, moda e eventos movimentam mais de R$ 25 bilhões no Brasil

Health & Fitness Association coloca o Brasil como o terceiro país do mundo com mais academias, atrás apenas para Estados Unidos e Índia. Setor, no entanto, ainda tem muito a crescer. Apenas 8% da população frequenta academias, enquanto nos Estados Unidos são 24,9%, na Nova Zelândia são 20,9% e no Reino Unido, 16,9%

Brasil é o terceiro país do mundo em número de academias (Pornsawan Sangmanee/Magnific)

O mercado fitness vem atravessando uma fase de expansão acelerada no pós-pandemia, dobrando a proporção da população brasileira que frequenta academias. Em encontro recente com a imprensa, no Recife, o fundador da rede de academias sotero-recifense Selfit, Leonardo Pereira, destacou que antes da covid-19, cerca de 4% da população eram alunos desses espaços, percentual que cresceu para 8% em 2025.

Apesar do rápido crescimento, Leonardo afirma que o mercado está longe da saturação, por mais que o senso comum indique isso. De acordo com dados do Relatório Global 2025 da Health & Fitness Association (HFA), embora o Brasil tenha o terceiro maior número absoluto de academias do mundo (41.332), atrás de Estados Unidos e Índia, ele está bem aquém no número de praticantes. Enquanto por aqui menos de 10% das pessoas estejam nos estúdios fitness, essa proporção fica na casa dos dois dígitos em países como Estados Unidos (24,9%), Nova Zelândia (20,9%), Reino Unido (16,9%) e Canadá (15,5%).

No Brasil, a expectativa é que só as academias movimentem cerca de R$ 17 bilhões por ano, segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela EY, Armatore Market + Science e Fitness Brasil. Esse montante tende a ultrapassar os R$ 25 bilhões quando contabilizadas outras atividades, como moda, suplementos e eventos.

EY comemora primeiro ano de atuação no Porto Digital



A EY, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, completou um ano de atuação do seu Centro de Serviços de Tecnologia (SDC, na sigla em inglês) no Porto Digital. Neste período, o SDC atingiu a marca de mais de 40 empresas atendidas e a participação em mais de 150 projetos, além de iniciativas como o Embarque Digital, da Prefeitura do Recife, e das Academias de SAP e ServiceNow do Porto Digital.

Servidores da Fazenda deflagram greve da categoria



Auditores fiscais e julgadores tributários do estado entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda (27). O Sindifisco alega que a Fazenda mantém negociação com uma entidade paralela, a Associação dos Servidores Ativos da pasta, enquanto se recusa a negociar reivindicações da categoria, como a retomada da paridade entre servidores ativos e aposentados e a remuneração pela recuperação de créditos tributários, extinta na Fazenda mas em vigor na PGE.

TGI realiza nova edição de curso formação gerencial



A TGI Consultoria promove, no mês de agosto, a nova edição do seu Programa de Desenvolvimento Gerencial, voltado a executivos, gestores e dirigentes de empresas. O curso, que segue com inscrições abertas, foca o aprimoramento da liderança, análise de cenários e tomada de decisões estratégicas visando preparar os profissionais para os desafios do mercado.

