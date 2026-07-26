Com investimento de R$ 40 milhões, grupo Smart Fit mira público premuim no Recife

No início de julho deste ano, a empresa inaugurou a primeira unidade da Bio Ritmo, em Boa Viagem

Bio Ritmo, em Boa Viagem (Divulgação)

O grupo Smart Fit vem ampliando sua presença em Pernambuco, com unidades já consolidadas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Petrolina, no Sertão. No estado, a rede soma mais de 20 unidades, com maior concentração na capital pernambucana. No início de julho deste ano, a empresa inaugurou a primeira unidade da Bio Ritmo, em Boa Viagem.

Com investimento de R$ 40 milhões, o empreendimento foca no público premium, com planos a partir de R$ 680. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o CEO do grupo Smart Fit, Diogo Corona, falou sobre o processo de expansão da marca no estado.

"Abrimos a primeira loja agora, em Boa Viagem, e vamos abrir outra unidade no final do ano, na Zona Norte. Esse é o projeto: ter duas lojas Bio Ritmo em Recife. A gente tem sócios locais no Nordeste, que são o Bruno e o Pipo Marques. Essa primeira unidade já abriu com mais de mil alunos. A gente teve um recorde de pré-venda, nunca tivemos um sucesso tão grande."

A academia funciona em um antigo hipermercado e conta com seis mil metros, sendo quatro mil usados pelo empreendimento e os demais espaços serão sublocados, segundo o CEO.

"Vai ser um micro-mall e uma academia de quatro mil metros, com todo o ecossistema wellness. Ela [Bio Ritmo] tem sala de bike, pilates, sala de dança, área kids, para que as pessoas possam deixar os filhos, piscinas amplas (adulto e infantil), jacuzzi, entre outros", pontuou Corona.

Competitividade

Diante de um mercado competitivo no estado, com diversas opções de empreendimentos com segmento semelhante, a Bio Ritmo aposta no atendimento atrelado à tecnologia e a uma proposta mais completa.

"O espaço com todas essas opções já citadas, o produto é muito superior, a entrega. Toda a comodidade que ofertamos, todo o serviço é muito mais completo do que o de qualquer concorrente, e o preço. A combinação de todas essas coisas acaba atraindo um público melhor, que pode pagar por isso."

Apesar do retorno positivo nesse primeiro momento, Diogo Corona explica que o grupo manterá apenas duas unidades no Recife. Para ele, um maior quantitativo da Bio Ritmo pode impactar na qualidade da oferta dos serviços da marca.

"Para esse público premium, é muito importante essa consistência e posicionamento. Então, a ideia é ter duas lojas, porque o foco não é ficar expandindo muito, mas na qualidade do produto, no posicionamento".

A próxima Bio Ritmo, na Zona Norte do Recife, está prevista para ser inaugurada entre os meses de novembro e dezembro. A unidade contará com a mesma estrutura do empreendimento de Boa Viagem.