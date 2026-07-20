Nível de endividamento de Pernambuco cai pela metade em dez anos

Dívida pública de Pernambuco cresceu 22,7% nos últimos anos enquanto receita praticamente dobrou. Desempenho das contas públicas fez relação entre dívida e receita recuar de 62,17% para 31,75% durante o período, reduzindo o nível de endividamento do estado pela metade

Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A dívida pública e a situação fiscal de Pernambuco sempre foram objeto de profundos debates entre governo e oposição no cenário político do estado. Principalmente em anos eleitorais, como o atual. Se a nota de crédito da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está baixa e o governo não tem acesso a crédito na praça, a situação vira tema de críticas ferrenhas. Se está liberado para contratar novos financiamentos, o endividamento também vira mote para debates ferrenhos.

Mas como o endividamento pernambucano vem se comportando afinal? Segundo os dados da STN, nos últimos dez anos a dívida do estado teve uma evolução de 22,7%, passando de R$ 12,21 bilhões para R$ 14,98 bilhões. No mesmo período, a receita saiu de R$ 22,42 bilhões para R$ 43,64 bilhões, um incremento de 94,6%. Ou seja, o crescimento da dívida foi inferior a um quarto enquanto a receita quase dobrou.

Na prática, isso significou uma queda da relação entre dívida e receita de 62,17% em 2015 para 31,75% em 2025. Esse desempenho ampliou o teto para contratação de novos empréstimos do estado, que de acordo com o limite de 200% definido pela STN, pode chegar a R$ 94,4 bilhões. Como tudo é questão de narrativa, em relação aos demais estados do Nordeste a situação pernambucana é de “copo meio cheio” ou “copo meio vazio”. Pernambuco tem o 5º maior endividamento ou o 5º menor comprometimento, depende de como se olha.

Recife antecipa operação com CNPJs alfanuméricos



A Prefeitura do Recife saiu na frente e já está pronta para operar com os novos CNPJs alfanuméricos, que começam a ser emitidos pela Receita Federal a partir de 31 de julho. A Secretaria de Finanças do município concluiu a atualização de seus sistemas e está preparada para receber tanto os CNPJs atuais quanto os novos, que combinam letras e números.

Novo negócio une sustentabilidade e conveniência no varejo



Os estacionamentos de shoppings e supermercados e home centers têm vagas com eletropostos dedicadas ao carregamento de veículos elétricos. Assim, enquanto fazem as compras, os consumidores podem completar a carga de seus carros. Na rede de atacarejo Assaí, por exemplo, as 33 lojas da bandeira nos 14 estados onde atua registraram o consumo de 188.522 kWh no abastecimento de automóveis a bateria ou híbridos plug-in.

Produção artesanal Pernambucana em busca de novo salto



Ação conjunta entre a Adepe e o Sebrae/PE foca na obtenção de 16 novas certificações de Identificação de Geográficas para a produção artesanal pernambucana. O projeto engloba produtos como o mel do Sertão do Araripe, a manga e a uva do Vale do São Francisco, o queijo coalho do Agreste, o café de Taquaritinga do Norte, o artesanato de barro do Alto do Moura e obviamente, os nossos Bolo Souza Leão, Bolo de Rolo e Bolo de Noiva.

