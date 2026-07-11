Tiro pela culatra: Trump empurra o Brasil para os braços da China

Política do Made America Great Again de Trump incentivou a China a se tornar autossuficientes no que dependiam dos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, as importações de produtos brasileiros caíram 13%, mas exportações norte-americanas também recuaram 12,5%

Tarifaço de Trump deve aumentar ainda mais as incertezas na economia mundial e reduzir o ritmo da economia mundial (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Quando Donald Trump, anunciou sobretaxar o mundo na sua política Make America Great Again, o economista chinês Li Daokui afirmou que o presidente dos Estados Unidos não compreendia o preceito básico de A Arte da Guerra, livro clássico de Sun Tzu que destaca a necessidade de conhecer o inimigo antes de entrar em um conflito.

Há pouco mais de um ano, Daouki afirmou que a estratégia acabaria estimulando o país asiático a avançar na autossuficiência. Não por acaso, desse momento em diante, vieram os grandes saltos das IAs chinesas, apesar das dificuldades de acesso aos chips da Nvidia. Com suas fanfarronices, Trump conseguiu provar para a China que os Estados Unidos não lhes eram fundamentais.



Mas não parou por aí. Cerca de um ano após o anúncio do tarifaço, o déficit da balança comercial norte-americana bateu a casa dos US$ 77,6 bilhões no últimos mês de maio, segundo dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que apontou um crescimento de 3,3% nas importações e uma queda de 3,2% nas exportações.



E o Brasil na fila do pão? Bem, negar a importância norte-americana para a economia brasileira seria uma sandice. Apesar da repercussão não catastrófica sobre a economia brasileira. Na ponta do lápis, o comércio entre os dois países caiu 12,8%, com as compras norte-americanas recuando 13% e as compras brasileiras dos Estados Unidos caindo 12,5%.

Fenearte mira mais de R$ 160 milhões em negócios



A Feira Nacional do Negócio do Artesanato abre as portas, hoje, em sua 26ª edição. Como acontece desde o início, o evento, o maior do setor na América Latina, é realizado no Pernambuco Centro de Convenções – atualmente o único equipamento capaz de receber uma exposição com mais de cinco mil expositores e de 700 estandes. Para este ano a meta é superar o recorde de público de 340 mil pessoas registrado em 2025 e ultrapassar a casa de R$ 160 milhões em movimentação financeira.

Agreste é foco de investimentos da Neoenergia



O Agreste, região que concentra o polo de confecções de Pernambuco e a principal bacia leiteira do estado, será o destino de um quarto dos investimentos da Neoenergia até 2030, segundo detalhou o CEO da companhia, Eduardo Capelastegui. Do aporte de R$ 9,7 bilhões previsto para os próximos anos, R$ 2,3 bilhões serão destinados à região.

Vilá Galé inaugura resort no Paiva em outubro



O grupo hoteleiro português Vila Galé confirmou a inauguração do seu resort na Praia do Paiva em outubro. O equipamento abrirá ao público no dia 15 e será inaugurado oficialmente no dia 31. O empreendimento contará com 298 apartamentos, com direito a uma suíte presidencial; 13 salas para convenções e eventos, incluindo um salão para até 1.100 pessoas sentadas; e foyer com 1.290 metros quadrados.